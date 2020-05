Al via oggi, 19 maggio, il progetto espositivo che unisce le gallerie Monitor con sedi a Roma, Lisbona, Pereto, Grimm di Amsterdam e New York e Luring Augustine di New York: le gallerie lanceranno una piattaforma comune, che sarà accessibile dai siti delle tre gallerie fino al 15 giugno, in cui saranno presentati 16 still fotografici unici e inediti tratti dal film Nummer Vertieen, Home, il primo lungometraggio (2012, 54 minuti) di Guido van der Werve (1977, Papendrecht, Paesi Bassi), di cui qui sotto potete vedere alcuni secondi.

Nel viaggio di van der Werve si intrecciano tre narrazioni legate alle biografie dell’artista, di Chopin e di Alessandro Magno, che come il compositore morì in terra straniera.

Nel film, coprodotto con Fondazione Giuliani, Guido van der Werve compie un viaggio di oltre 1700 chilometri, una sorta di pellegrinaggio, dalla catterdale di Varsavia, la chiesa di Santa Croce, fino alla tomba di Frédéric Chopin, nel cimitero parigino di Père Lachaise. Il compositore, nato in Polonia e vissuto a Parigi, negli ultimi anni della sua vita espresse il desiderio che il suo cuore fosse sepolto nella cattedrale della capitale polacca e la sorella fece in modo che ciò accadesse.

Nummer veertien, home è entrato nelle collezioni permanenti dello Stedelijk Museum di Amsterdam, del MWOODS di Pechino, del Frans Hals Museum di Haarlem (Paesi Bassi) e della Rabobank Collection di Utrecht.

Paola Capata, fondatrice e direttrice di Montor, ci ha raccontato il nuovo progetto.

Come è nato il progetto con le gallerie Grimm e Luring Augustine?

«La galleria Grimm di Amsterdam/New York ha contattato Monitor e Luring Augustine (New York) proponendo questa partnership. Mi è sembrata una bellissima iniziativa, non solo perché vede impegnate tre gallerie in luoghi e mercati molto diversi tra loro, ma anche perché è fatta per uno dei nostri artisti più amati, anche in Italia, Guido van der Werve. Abbiamo detto immediatamente di sì e lavorato per un mese al progetto».

Che cosa potranno trovare i visitatori nella piattaforma?

«Potranno trovare sedici still fotografici inediti dal film Nummer vertieen, Home del 2012 che è uno dei film più importanti realizzati da Guido van der Werve e che in Italia, è stato supportato e anche presentato in anteprima presso la Fondazione Giuliani di Roma nel febbraio 2012».

Pensate di utilizzare modalità simili anche nel prossimo futuro?

«Anche se non potrà mai sostituire il calore e il valore di una visita “di persona” a una mostra, è chiaro che l’online prenderà sempre più piede con nuovi e sempre più sofisticati sviluppi.

Se ci sarà la possibilità di lavorare ad un progetto comune certamente questo sarà un format da riutilizzare».

Quali sono i prossimi progetti di Monitor, in Italia e all’estero?

«La sede di Roma vedrà la mostra di Oscar Giaconia “Bhulk!” che sarà visitabile fino al 10 luglio. La sede di Pereto la mostra di Io sono verticale fino al 20 giugno. Si tratta di due mostre che abbiamo dovuto chiudere a una decina di giorni dall’apertura e ci teniamo che possano essere viste dal nostro pubblico.

Nel mese di settembre avremo la personale di Tomaso De Luca in entrambi gli spazi.

La galleria di Lisbona, invece, avrà per i mesi estivi una collettiva con diversi pittori italiani e stranieri che aprirà al pubblico, senza opening naturalmente, a metà giugno».