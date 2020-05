Prometeo Gallery e le mostre online, con Santiago Sierra

Durante il lockdown Prometeo Gallery ha dato vita a una serie di mostre online con Ruben Montini, Edson Luli e Giuseppe Buzzotta, volte a sostenere anche un’iniziativa di beneficenza e tutte realizzate in appositi spazi virtuali a cui si accede dal sito della galleria.

Il quarto progetto, in corso in questi giorni, è “(con)TEMPORARY SALE”, di Santiago Sierra, che con un formato diverso presenta una serie di opere in edizione limitata, tra cui il video qui sotto.

Da oggi, 6 maggio, è online anche la prima mostra interamente virtuale di Fabrizio Cotognini, “Look around you, can you see?”.

«Mossi da una sorta di ribellione a quello che ci è accaduto e che ci sta accadendo, incapaci di restare fermi dinnanzi agli squarci che tristemente ogni sera le televisioni mostravano, non abbiamo voluto fermarci. Abbiamo voluto continuare, ci siamo adattati alla nuova situazione e siamo andati avanti con gli strumenti che avevamo a disposizione. È del resto anche questo uno dei significati più veri e concreti dell’espressione “lavorare sul contemporaneo”. Così sono nate le mostre virtuali di Ruben Montini , “; di Edson Luli , “; e di Giuseppe Buzzotta , “Ognuna di queste mostre è stata strutturata dando la parola agli artisti, affinché potessero raccontare in prima persona le loro opere, anche in riferimento al momento che stavano attraversando.Abbiamo anche voluto legare un’iniziativa benefica a sostegno della lotta contro il Covid-19, che di volta in volta è andata definendosi. Ruben Montini ha prodotto in nove esemplari unici un’opera in broccato sardo su cotone (che riflette sul tema dell’isolamento forzato, dell’isolamento come unica soluzione per poter sopravvivere, dell’isolamento che – nei maggiori dei casi – significa solitudine.ha messo a disposizione, un’opera che mette in relazione cromatica l’insieme di conoscenze di cui siamo consapevoli e non e che siamo in grado di comprendere e non, e che abbiamo ricevuto dalla società e che usiamo quotidianamente.ha realizzato una serie di acquerelli intitolatacon l’intenzione di generare simboli e immagini vuoti di senso definito ma pregni della cultura del tempo.Questo è un momento storico fitto di domande, in cui tutto è rilevante e irrilevante al contempo e la dimensione sociale è radicalmente cambiata, noi ci siamo dentro e da questa posizione “in-tra-fra” agiamo per essere specchio fedele della nostra dimensione, più a livello locale che globale».

Come si svolge il progetto ora in corso con Santiago Serra? Qual è il modo in cui Sierra intende questo progetto online?

«Prometeo Gallery, e in questo caso Prometeo Gallery con Santiago Sierra , lavora sempre nel rispetto di un principio, quello della verità. Non piacciono a noi, né a lui, i giri di parole, e i tentativi di manipolazione. Ne subiamo anzi fin troppi a livello mediatico, da volerne prendere le distanze. “(con)TEMPORARY SALE” è un progetto pensato , strutturato e portato avanti come una vendita in tempi extra-ordinari, niente di più semplice. Dopo numerosi confronti, abbiamo selezionato alcune opere che mettiamo a disposizione a prezzi molto, molto competitivi per rivolgerci a un pubblico sempre maggiore, senza escludere così gli appassionati che magari non hanno esose disponibilità o quei collezionisti, più o meno giovani, ma agli esordi della loro esperienza. I lavori che abbiamo scelto, tutte small edition, coprono un ampio arco temporale, dai primissimi anni Novanta fino al 2010, insieme a due recentissimi lavori, una fotografia e un video che sono un autoritratto in quarantena. È un dato significativo, abbiamo voluto, in accordo con Santiago Sierra, dare alla vendita un carattere speciale, lontano da un’idea curatoriale di mostra eppure capace di restituire un po’ della storia dell’artista!».

Oggi apre la prima mostra virtuale di Fabrizio Cotognini, che progetto è e che opere presenterete?

Questa mostra è stata pensata come una finestra da cui ammirare un panorama che assume invero i contorni di un terreno sospeso tra percezione fisica e mentale. Simile a uno stato di dormiveglia in cui si mescolano elementi reali, desideri e immaginazione, “Look around you, can you see?” un luogo dove il tempo non ha finalità ma è incluso e compreso. Insieme a una serie di nuovi lavori è in mostra anche il progetto che fu realizzato ed esposto alla Faust, che Cotognini ha ripreso per concepirne disegni, sculture e appunti in cui l’inquietudine temporale serpeggia attraverso le figure di Mefistofele e Margherita, risuonando più attuale che mai. Proprio dal guardare, peraltro, si irradia l’enigma del senso, che innesca il tentativo di fissare la propria esistenza nel tempo, che può assumere qualunque forma. Con la pratica che lo contraddistingue, Cotognini ha lavorato sulle distanze e sulle vicinanze non solo come una pratica comune dello spazio e del tempo, ma come un vero e proprio modo di vedere, intendendo con vedere gli apparati dei sensi e della memoria uniti a una soggettiva e mobile presenza al mondo». «Ebbene sì! Inizia proprio oggi “, la prima mostra interamente virtuale di Fabrizio Cotognini . Ci lavoriamo da un po’, quasi dall’inizio di questa quarantena. Fabrizio Cotognini, proprio come noi, non si è mai fermato in questo periodo, lavorando sodo per portare avanti diversi progetti.Questa mostra è stata pensata come una finestra da cui ammirare un panorama che assume invero i contorni di un terreno sospeso tra percezione fisica e mentale. Simile a uno stato di dormiveglia in cui si mescolano elementi reali, desideri e immaginazione, “un luogo dove il tempo non ha finalità ma è incluso e compreso. Insieme a una serie di nuovi lavori è in mostra anche il progetto che fu realizzato ed esposto alla Fondazione Sandretto Re Rebaudengo , il, che Cotognini ha ripreso per concepirne disegni, sculture e appunti in cui l’inquietudine temporale serpeggia attraverso le figure di Mefistofele e Margherita, risuonando più attuale che mai. Proprio dal guardare, peraltro, si irradia l’enigma del senso, che innesca il tentativo di fissare la propria esistenza nel tempo, che può assumere qualunque forma. Con la pratica che lo contraddistingue, Cotognini ha lavorato sulle distanze e sulle vicinanze non solo come una pratica comune dello spazio e del tempo, ma come un vero e proprio modo di vedere, intendendo con vedere gli apparati dei sensi e della memoria uniti a una soggettiva e mobile presenza al mondo».

Quali ritiene siano, in questo momento, le maggiori necessità per le gallerie e per gli artisti in Italaia, a parte la riapertura degli spazi e la ripresa dell’attività espositiva?