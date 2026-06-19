Se per lungo tempo i musei e le gallerie hanno rappresentato il contesto privilegiato dell’esperienza artistica, negli ultimi decenni la geografia dell’arte contemporanea si è progressivamente ampliata, con installazioni site specific, interventi nello spazio pubblico, opere ospitate in aeroporti, hotel, centri commerciali e complessi industriali che hanno contribuito a ridefinire il rapporto tra arte e pubblico, e quello fra arte e architettura. I luoghi pensati per favorire la contemplazione, delimitare uno spazio separato dalla vita quotidiana e concentrare l’attenzione sull’opera si sono quindi aperti e mescolati ad altri stimoli, e un medium come quello musicale è diventato un potentissimo mezzo per combinare arti visive ad altre realtà, apparentemente distanti, come quella dei club. In questo scenario si inserisce a Ibiza – l’sola del clubbing per eccellenza – Culture Collective Ibiza, il progetto nato dalla collaborazione tra il collettivo londinese W1 Curates e The Night League che per l’estate 2026 porta oltre settanta artisti contemporanei negli spazi di Hï Ibiza, Ushuaïa Ibiza e [UNVRS]. Tre nightclub che fino a metà ottobre 2026 diventano gallerie d’arte e stravolgono non solo il concetto di white cube, ma anche il modo in cui interagiamo con l’arte.

«L’obiettivo di Culture Collective è quello di rendere l’arte più accessibile e presentare opere di rilevanza mondiale direttamente a un vasto pubblico globale», spiega Mark Dale, fondatore e CEO di W1 Curates. «Stiamo portando l’arte alle masse e reinventando il concetto di galleria tradizionale, collocando le opere d’arte in contesti molto più vivaci e dinamici e connettendo le culture».

E se già l’anno scorso vi avevamo raccontato un lato di Ibiza che non guarda solo alla vita notturna e alle spiagge cristalline, in questo caso si parla di opere che non occupano uno spazio separato dall’attività dei club, ma si integrano nelle architetture e nei percorsi attraversati quotidianamente dai visitatori. Installazioni monumentali, interventi digitali, murales e sculture entrano così in dialogo con palchi, aree comuni e facciate, trasformando ambienti progettati per la musica e l’intrattenimento in contesti di fruizione artistica e favorendo una sempre maggiore permeabilità tra linguaggi, media, pubblici e spazi.

In particolare, all’Hï Ibiza, schermi digitali lunghi 70 metri mostrano opere di Michael Craig-Martin accanto a sculture in marmo di Nazareno Biondo, una delle quali raffigura una Fiat 500 a grandezza naturale chiamata Old Lady. E ancora, l’esterno del locale è stato decorato con murales di 10 metri realizzati da PichiAvo e .EPOD, mentre al club [UNVRS], si staglia all’ingresso un bassorilievo in pietra di 68 metri quadrati con volti alti quasi 6 metri, incorniciati da una superluna opera dello scultore VHILS. In questo senso, l’interesse dell’operazione si muove rimbalzando dalle opere presentate, al contesto in cui vengono collocate, e il movimento, la socialità, la musica e la partecipazione collettiva diventano parte integrante del processo di fruizione.

Avviene una sorta di capovolgimento, che finisce per portare l’arte alle persone, più che le persone all’arte. Le opere, in questo contesto, possono quindi raggiungere pubblici più ampi, che si ritrovano a interagire con altre forme d’arte in maniera casuale e durante un’esperienza nata per altre finalità. L’arte può convivere così con forme di intrattenimento e socialità, che fino a pochi decenni fa sarebbero sembrate estranee al sistema espositivo.

«Ibiza è sempre stata un luogo in cui creatività, libertà e comunità si incontrano in modo naturale», afferma Yann Pissenem, proprietario, fondatore e CEO di The Night League. «Con Culture Collective, volevamo creare un’esperienza che riflettesse questo spirito in modo nuovo e ambizioso. Questo progetto rappresenta una naturale evoluzione dei nostri spazi, portando arte contemporanea di livello mondiale in ambienti pensati per esaltare emozioni, energia e connessione umana, creando una piattaforma che risulta al contempo coinvolgente e culturalmente significativa. Insieme a W1 Curates, volevamo sfidare i formati tradizionali, aprendo al contempo un dialogo su come e dove l’arte può essere fruita, per dare vita a una visione che poteva esistere solo nell’epicentro globale della musica elettronica».