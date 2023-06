Sembra vivo! A Roma la mostra con le sculture iperrealiste di grandi artisti contemporanei

Dopo un bilancio di chiusura della mostra dedicata a Van Gogh di 580.741 visitatori, a Roma Palazzo Bonaparte inaugura Sembra vivo!, percorso espositivo decisamente pop dedicato alla scultura iperrealista, in cui sono esposte 43 mega-installazioni di 29 artisti contemporanei, tra cui Maurizio Cattelan, Ron Mueck, George Segal, Carole Feuerman, Duane Hanson. Ideata dall’Institut für Kulturaustausch, Germany e curata da Maximilian Letze in collaborazione con Nicolas Ballario, la mostra presenta una vasta selezione di opere, provenienti da collezioni di tutto il mondo che provocano e interrogano il visitatore emulando forme, contorni e texture del corpo umano o sue singole parti creando una destabilizzante illusione visiva e un’estrema verosimiglianza. Il movimento iperrealista dagli anni ‘70 in poi, si è costantemente evoluto adottando tecniche sempre nuove e variegate di modellazione, fusione e pittura della materia, per raggiungere livelli sempre più alti nella rappresentazione realistica della figura umana.