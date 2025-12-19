Sulle piste da sci, con le giacche d’artista personalizzate da Ugo Nespolo

L’arte ha a che fare con la vita e in molti modi diversi. Qualche volta il rapporto tra arte e vita è però davvero letterale: capita quando l’arte si fonde con altre discipline come il design o la moda e, allora, si fa oggetto da indossare e da vivere sulla propria pelle, in prima persona. E capita anche, in maniera davvero evidente, quando l’arte si fa dono e strumento di aiuto concreto. Questi principi fanno parte della poetica di Ugo Nespolo, artista multiforme e appassionato di filosofia che, con il suo stile inconfondibile, realizza opere sofisticate ma anche capaci di andare incontro ai gusti del pubblico.

Un esempio che racchiude tutti questi elementi sono le 12 giacche da sci in Alcantara realizzate in collaborazione con Ugo Nespolo da JAAM – Just About A Minute. Tessuti tecnici, caldi e leggeri, perfetti per le giacche da sci che si trasformano in segrete gallerie virtuali, ospitando al proprio interno un’opera d’arte, realizzata appositamente per l’occasione da Nespolo. Le opere – una per ogni giacca e ciascuna con temi ispirati allo sport e allo sci e sempre nel distinguibilissimo stile di Nespolo – sono quindi invisibili dall’esterno, eppure rendono il capo un pezzo unico e irripetibile.

«L’arte non deve stare ferma. Né nelle cornici, né sui piedistalli. Per questo mi è piaciuta questa idea un po’ matta: infilare l’arte…dentro una giacca da sci!», ha raccontato Nespolo. Presentate nel corso di un evento speciale nello studio dell’artista torinese, le giacche verranno messe in vendita online e poi in evento da programmare nel 2026, con l’intero ricavato dell’operazione devoluto alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro di Candiolo, con cui Nespolo ha già più volte collaborato in passato.

È questo un esempio virtuoso e molto concreto in cui l’arte e la vita si fondono, scivolano l’una nell’altra per dare vita a oggetti di uso concreto, mettendo insieme bellezza e capacità di donare, per il bene della ricerca e, quindi, della vita stessa.