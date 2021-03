Svelata la nuova opera di JR a Palazzo Strozzi

Abbiamo partecipato alla conferenza stampa online di Palazzo Strozzi per il lancio della nuova provocatoria opera di JR: ne sono emersi tanti spunti su cui riflettere, dal ruolo dell’arte nella nostra società, all’importanza del mecenatismo passando dalle diverse letture a cui un’opera d’arte si presta.

«Oggi a Firenze c’è una nuova opera d’arte e la città vuole parlare al mondo tramite quest’opera» ha affermato in apertura della conferenza stampa Arturo Galansino, direttore Generale della Fondazione Palazzo Strozzi. «Il soggetto è l’accessibilità al tempo del Covid. L’installazione ci parla di questo momento difficile in cui la cultura è negata al pubblico e si vuole mettere le persone in contatto con l’arte, l’arte pubblica».

Ed è proprio legato al concetto di arte pubblica l’intervento di Giuseppe Morbidelli, il nuovo presidente della Fondazione Palazzo Strozzi. Morbidelli, professore emerito di diritto amministrativo della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università Sapienza di Roma, ha attinto al mondo della giurisdizione antica per riflettere su questo concetto. La dicatio ad patriam è un concetto giuridico che vede la collocazione in pubblico di oggetti di privati già in epoca romana; era molto diffuso collocare iscrizioni, monumenti e tabernacoli in luoghi pubblicim «e questo avveniva talvolta per prestigio, atre volte per amore dell’arte, avvicinarsi alla cultura e alle egregie cose, questo fenomeno ha oggi ha una forma diversa ed amplificata dai valori sociali… ma che ripercorre lo sviluppo della cultura che ci hanno insegnato i romani».

Tommaso Sacchi, assessore alla cultura del comune di Firenze, dopo aver ringraziato i partner dell’opera a sottolineato il ruolo della città quale capitale delle arti da più di sei secoli e salutato e ringraziato JR «un artista tra i maggiori al mondo per aver scelto Firenze».

Luigi Salvadori presidente di Fondazione CR Firenze ha ricordato come Palazzo Strozzi abbia sin dal 2016, portato avanti un processo di commistione tra arte, cultura, storia e antropologia con l’installazione site specific dei gommoni di salvataggio di Ai WeiWei, passando per le caratteristiche luminarie di Marinella Senatore per giungere alla Ferita di JR ribadendo come «la cultura e l’arte debbano essere il volano di una nuova trasformazione verso nuove forme di condivisione. La cultura non può essere considerata un bene di lusso. L’arte deve rendere il mondo posto migliore».

Anche Aldo Cursano in rappresentanza dei sostenitori pubblici dell’opera, ovvero la Camera di Commercio di Firenze, ha ribadito l’importanza dell’installazione quale trasfigurazione artistica del sentire cittadino.

Tra gli interventi più significativi, quello della console francese a Firenze Manon Hansemann rappresentante dell’Istituto francese di Firenze. La console ha elencato una serie di iniziative che già avevano promosso l’opera di Jr a Firenze, in particolare sottolineando i rapporti fra cinema, fotografia e arte.

Elena Pianea della direzione cultura della regione toscana direttrice della cultura regione toscana sopraggiunta in luogo del presidente. La dottoressa Pianea ha confermato e ribadito l’interesse per l’operato di Palazzo Strozzi e ha salutato l’opera di JR con l’eloquente slogan: «Siamo feriti ma non siamo arresi!»

L’ultimo intervento è stato quello di Andy Bianchedi, il mecenate dell’opera che ha dichiarato commosso «Sono orgoglioso di supportare il progetto Palazzo Strozzi Future Art che prende il suo avvio con la straordinaria installazione di un artista creativo come JR. Mia madre Hillary Merkus Recordati amava l’arte e adorava Firenze; questa installazione vuole quindi essere solo l’inizio di una collaborazione di qualità con la Fondazione Palazzo Strozzi per progetti e iniziative sempre più importanti».

Per ultimo è intervenuto JR che emozionato ha detto «È un piacere essere qui, quest’opera risveglia tante cose per chi le vede» sottolineando come la lettura di un’opera vari a seconda della sensibilità del pubblico, e che la stessa ferita si può caricare di significati negativi e positivi in contemporanea.

Ed è proprio al concetto di ferita che si lega la domanda di Olga Mugnaini, giornalista della La Nazione che chiede all’artista cosa vorrebbe rimanesse di questa ferita. JR ha ribadito il significato non univoco dell’opera e assolutamente libera, ma si è augurare che la ferita sia un’apertura che anticipi la vera apertura».

Chiara Dino del Corriere della Sera, si è invece domandata il perché dell’assenza dell’uomo nella composizione. JR ha spiegato che l’opera è stata così composta poiché «vuole invitare e venire al museo e vederci da dentro, un invito che ho rivolto al pubblico della strada».

Gaia Rau giornalista di Repubblica si è chiesta se gli artisti sapranno farsi carico delle ferite e dei vuoti lasciati dalla pandemia. A questa domanda Jr ha risposto elencando una serie di interventi che sono stati svolti dagli artisti proprio in questi ultimi tempi specificando come la capacità di adattarsi al cambiamento sia una peculiarità dell’arte e di chi la fa.

Francesca Amè giornalista del Giornale e Sabrina Rappoli di Sky tg 24 hanno invece chiesto come l’artista abbia avvertito i cambiamenti legati alla nuova crisi sanitaria e come ci si sia adattato.

JR ha così concluso «Per me, l’urgenza è un incentivo alla creazione, penso che forse la pandemia mi ha fatto adattare ai tempi, più complicato ma comunque un incentivo a cambiare, a Parigi abbiamo corsi on line nella scuola che ho creato e ci sono artisti che non avrebbero potuto frequentare poiché residenti i posti troppo distanti e che invece ora seguono i nostri corsi».

