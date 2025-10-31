Torino Art Week 2025: l’itinerario di oggi, tra gallerie e istituzioni

In occasione dell’edizione 2025 di Artissima, Untitled Association vi accompagna in una

serie di mostre, eventi e iniziative da non perdere, con itinerari pensati per professionisti del settore, appassionati d’arte o semplici curiosi, tra musei, spazi istituzionali, gallerie private e spazi indipendenti.

Oggi, in concomitanza con la prima giornata di apertura al pubblico di Artissima 2025,

iniziamo in zona Vanchiglia con Quartz Studio e la galleria In Arco. Continuiamo verso il centro con la Galleria Accademia Torino, lo Showroom VANNI occhiali e lo spazio di Principi di Piemonte | UNA Esperienze. A due passi dalla metro Marconi, incontriamo le gallerie A Pick Gallery e Riccardo Costantini. Concludiamo a due passi dal Politecnico di Torino con la GAM e le OGR Officine Grandi Riparazioni.

Prima giornata di apertura al pubblico di Artissima 2025: 176 gli espositori di questa nuova edizione, che unisce la presenza sul mercato internazionale ad una importante attenzione verso la sperimentazione e la ricerca. In aggiunta alle quattro sezioni consolidate (Main Section, Monologue/Dialogue, New Entries, Art Spaces & Editions), Artissima propone tre sezioni curate, dirette da un board di esperti e dedicate, nell’ordine, agli artisti emergenti (Present Future), alla riscoperta dei pionieri dell’arte contemporanea (Back to the Future) e al disegno (Disegni). Prosegue la collaborazione tra Intesa Sanpaolo e Artissima con la quarta edizione del programma di film e video d’artista ospitato negli spazi delle Gallerie d’Italia – Torino; inaugura oggi la mostra The screen is a muscle, curata da Luca Lo Pinto e concepita come una composizione di opere video che si sviluppano lungo una traiettoria visiva e sonora. I video saranno proiettati uno dopo l’altro, con brevi interventi sonori creati per l’occasione dall’artista Martina Ruggeri. Oggi, presso Pinacoteca Agnelli, sarà inoltre visibile il progetto del vincitore 2024 del Premio Pista 500, Paul Pfeiffer. Il Premio Pista 500 è realizzato in collaborazione con Artissima per dare la possibilità a una delle artiste e artisti esposti dalle gallerie presenti in fiera di realizzare un progetto sul monumentale billboard della

Pista 500. Il progetto di Pfeiffer si intitola Vitruvian Figure (Juventus), un’indagine sul

comportamento collettivo e lo spettacolo, pensando alla storia della città e del Lingotto.

Sempre presso Pinacoteca Agnelli, due le mostre aperte al pubblico: Alice Neel. I Am the Century, curata da Sarah Cosulich e Pietro Rigolo; Faux Amis, il progetto espositivo di Piotr Uklański, in dialogo con la Collezione permanente, all’interno dello Scrigno della Pinacoteca e completato con due interventi presso il Museo di Anatomia Umana “Luigi Rolando”, Università di Torino e il Museo della Frutta “Francesco Garnier Valletti” a Torino.

Partiamo ora dal quartiere Vanchiglia con Quartz Studio e la mostra Verso Pictures, la prima personale in Italia dell’artista australiano Stuart Ringholt. La mostra ospita una serie di dipinti a inchiostro su carta realizzati con la tecnica del frottage e basati su una precedente serie di opere, esposte per la prima volta alla galleria Propane di Melbourne all’inizio del 2025. A due passi, in Piazza Vittorio Veneto, la galleria In Arco presenta la collettiva Da Mapplethorpe a Greenfield-Sanders. La rassegna, ragionando sul nudo femminile, tenta di decostruire lo sguardo maschile passando attraverso le opere di Robert Mapplethorpe e la serie di nudo femminile dedicata alla culturista Lisa Lyon, fino alle immagini di Timothy Greenfield-Sanders, straordinario ritrattista di personaggi celebri del mondo della musica.

Prima di raggiungere la prossima tappa, segnaliamo in Via Principe Amedeo la Luce d’Artista Volo su…, di Francesco Casorati, dove 52 uccelli stilizzati, in quattro pose diverse, seguono un’immaginaria traiettoria a zig-zag mentre tengono nel becco lo stesso lungo filo rosso che da via Garibaldi, sede della collocazione originale, arriva ad avvolgere il monumento ai Caduti del Fréjus di piazza Statuto.

Continuiamo ora verso il centro cittadino con la Galleria Accademia Torino, lo Showroom VANNI occhiali e lo spazio di Principi di Piemonte | UNA Esperienze.

Da Galleria Accademia Torino, la mostra Al di là della superficie, offre una prospettiva intima e sfaccettata intorno alla ricerca artistica di Lucio Fontana, noto per aver sfidato i confini della pittura tradizionale con lavori che hanno segnato indelebilmente un’epoca. La mostra si concentra su tecniche e media impiegati dall’artista per arrivare allo Spazialismo, e al tentativo di integrare arte e scienza, liberando l’opera dalla bidimensionalità.

Facciamo un salto nello Showroom VANNI occhiali per l’esclusiva di GOGGLES, la capsule-collection di occhiali d’artista realizzati su progetto di Nicola Bizzarri – vincitore del premio VANNI #artistroom ad Artissima 2024. Nella project room di VANNI verranno presentate, in contemporanea, le opere dell’artista – in collaborazione con la Galleria Fuocherello di Volvera. Continuiamo, a due passi da Porta Nuova, con Vittoria sul Sole, un progetto espositivo di Renato Leotta per la sala delle feste dello storico Hotel Principi di Piemonte | UNA Esperienze, in collaborazione con la Galleria Sprovieri. L’artista, attraverso un processo di osservazione lenta e attenta del paesaggio, trasforma fenomeni naturali, come l’eruzione di un vulcano, in immagini poetiche e suggestive, perseguendo un’estetica che intreccia eventi naturali e storici per evocare un parallelo tra la natura e l’incertezza dei tempi attuali.

Continuiamo a due passi dal Parco del Valentino, verso le prossime due tappe: la galleria A Pick Gallery e la galleria Riccardo Costantini. Da A Pick Gallery, Details collection, la personale di Jan Muche, riunisce una serie di lavori di piccolo formato esemplificativi della ricerca dell’artista berlinese, impostata su un linguaggio pittorico fatto di linee, strutture e sovrapposizioni cromatiche in composizioni essenziali e dense. Da non perdere anche la collettiva PMI / TRN Tres miradas, un espacio, con opere di Aina Albo Puigserver, Robert Ferrer i Martorell e David Magán. La mostra propone un percorso intorno ai linguaggi degli artisti che, sebbene differenti per approccio formale e materiale, convergono in un territorio comune: l’astrazione come punto di partenza per costruire nuovi spazi visivi e sensoriali.

Sempre in galleria, la personale di Giuseppe Vassallo, Lungo la soglia. Vassallo indaga il rapporto tra corpo e paesaggio, tra figura e sfondo, in un movimento continuo che dissolve i confini tra soggettivo e oggettivo. Pittura e disegno si intrecciano in una ricerca che porta alla luce una visione intima dell’esistenza. Per questa edizione dell’art week torinese, A Pick Gallery collabora con la galleria Ceravento (Pescara) e Pep Llabrés Art Contemporani (Palma di Maiorca).

Poco distante, presso la galleria Riccardo Costantini, Marcello Nitti presenta Esprit de géométrie, una mostra dedicata al paesaggio e al rapporto con l’opera dell’uomo. Come delucida Sergio Solombrino, l’opera di Nitti nasce da una frattura: quella tra la geometria dell’uomo e il respiro della natura. In Nitti la materia artificiale diventa soglia: non barriera, una membrana sottile tra il mondo calcolato e quello vivente. Fino al 8 novembre 2025 nella project room della galleria, in un progetto di collaborazione fra TAG Torino Art Galleries e l’associazione di gallerie Art Palma Contemporani di Palma di Maiorca, sarà ospitata l’artista Charlie Stein presentata dal CCA di Andratx. Alcuni lavori pittorici della Stein saranno esposti inoltre presso la galleria Metroquadro di Torino.

Eccoci arrivati alle nostre ultime due tappe, non lontane da Piazzetta Manlio Brosio: la GAM Torino e le OGR Officine Grandi Riparazioni. Presso la GAM Torino, la mostra NIGHTS. Five centuries of stars, dreams, plenilunes a cura di Fabio Cafagna ed Elena Volpato. Con circa cento opere provenienti da prestigiose istituzioni europee e dalle collezioni della GAM, il percorso esplora la notte come spazio di sperimentazione tecnica, riflessione scientifica e introspezione poetica dall’inizio del XVII secolo fino alla contemporaneità. La mostra Frangible, a cura di Chiara Bertola e Fabio Cafagna, allestita al primo piano della GAM, ripercorre la carriera di Elisabetta Di Maggio, presentando lavori storici e nuove produzioni create appositamente per gli spazi del museo. Il percorso, articolato in sei stanze, esplora temi come le mappature, le trame cosmiche e vegetali, la memoria, la sacralità della natura e le simmetrie ipnotiche.

Vi ricordiamo inoltre Anger Pleasure Fear, la personale appena inaugurata di Linda Fregni Nagler, a cura di Cecilia Canziani. L’artista utilizza la fotografia come mezzo di riflessione sulla visione, sulla memoria e sulla materialità dell’immagine, intrecciando collezionismo, ricerca e narrazione. Vi segnaliamo presso la Videoteca anche la rassegna, a cura di Chiara Bertola, Culture Nature di Lothar Baumgarten – artista scomparso nel 2018, noto per aver intrecciato la ricerca estetica con una profonda riflessione antropologica ed ecologia.

Eccoci giunti presso la nostra ultima tappa, con le OGR Officine Grandi Riparazioni e la personale di Laure Prouvost, We felt a star dying a cura di Samuele Piazza, una mostra commissionata da LAS Art Foundation e co-commissionata da OGR Torino. L’installazione immersiva dell’artista esplora i misteri del quantum computing e la sua capacità di ridefinire il nostro rapporto con la realtà. Dopo il debutto al Kraftwerk di Berlino nel febbraio 2025, lamostra approda nel Binario 1 delle ex Officine Grandi Riparazioni in una nuova configurazione, pensata per entrare in dialogo con l’architettura industriale e la storia delle OGR.

Da non perdere anche ELECTRIC DREAMS. Art & Technology Before the Internet una mostra organizzata da Tate Modern e OGR Torino a cura di Val Ravaglia e Samuele Piazza. La mostra racconta come gli artisti del secondo Novecento abbiano usato strumenti tecnologici, nati in contesti militari o aziendali, per ridefinire immaginari e stimolare riflessioni critiche, prima della diffusione su vasta scala di Internet. Da non perdere inoltre, presso le OGR, Mummer Love, l’installazione audiovisiva site-specific del collettivo Soundwalk Collective a cura di Iacopo Prinetti, con la voce di Patti Smith e la musica di Philip Glass. L’opera fa parte del più ampio progetto Luci d’Artista.

Con l’occasione, vi segnaliamo altre due luci d’artista: in Via Garibaldi, Noi, di Luigi Stoisa, una successione di 15 coppie formate dai profili di un uomo e una donna che si congiungono all’altezza delle teste formando il timpano di una capanna; in Piazza Palazzo di Città, Tappeto Volante di Daniel Buren, opera costituita da 1536 lanterne cubiche di plexiglas, parzialmente colorate di rosso e blu alternati al bianco.

L’itinerario di venerdì, 31 ottobre:

Artissima

OVAL Lingotto Fiere

Via Giacomo Matte’ Trucco, 70

artissima.art

@artissimafair

+ 39 011 197 44106

+39 011 197 46106

At OVAL Lingotto Fiere

Artissima – International Fair of Contemporary Art

31.10 → 02.11.2024

Preview 30.10 (by invitation only)

At Gallerie d’Italia – Torino

The screen is a muscle

a cura di Luca Lo Pinto

30.10 → 02.11.2025

At Ex Giardino Zoologico – Parco Michelotti – Torino

New Acid

Basim Maddy

in collaborazione con Huns Kastner,

30.10 → 02.11.2025

At Principi di Piemonte | UNA Esperienze – Torino

Vittoria sul Sole

Renato Leotta

in collaborazione con Sprovieri

30.10 → 02.11.2025

At Showroom VANNI occhiali – Torino

Nicola Bizzarri

in collaborazione con Fuocherello

30.10 → 02.11.2025

Pinacoteca Agnelli

Lingotto

Via Nizza, 262/103

pinacoteca-agnelli.it

@pinacotecaagnelli

+39 011.0925011

Alice Neel. I am the century

A cura di Sarah Cosulich e Pietro Rigolo

31.10 → 06.04.202

Piotr Uklański. Faux Amis

31.10 → 06.04.2026

Paul Pfeiffer. Vitruvian Figure (Juventus)

Pista 500

Quartz Studio

Via Giulia di Barolo, 18/D

quartzstudio.net

@quartzstudio.torino

+39 338 4290085

info@quartzstudio.net

Verso Pictures

Stuart Ringholt

28.10 → 10.01.2026

In Arco

Piazza Vittorio Veneto, 3

in-arco.com

@galleria_in_arco

+390118122927

info@in-arco.com

The Deep Eye. Da Mapplethorpe a Greenfield-Sanders

19.09 → 24.12.2025

Galleria Accademia Torino

Via Po, 39 (internal courtyard)

galleriaaccademiatorino.it

@galleriaaccademia_torino

+39 335 802 4539

Al di là della superficie

Lucio Fontana

a cura di Luca Barsi

24.10 → 21.11.2025

Showroom VANNI occhiali

Piazza Carlo Emanuele II, 15

vanniocchiali.com

@vannieyewear

Artissima 2025

Nicola Bizzarri

in collaborazione con Fuocherello

30.10 → 02.11.2025

Principi di Piemonte |UNA Esperienze

Via Pietro Gobetti, 15

gruppouna.it

@una_esperienze

39 02 895261

info@gruppouna.it

Artissima 2025

Vittoria sul Sole

Renato Leotta

in collaborazione con Sprovieri,

30.10 → 02.11.2025

A Pick Gallery

Via Bernardino Galliari, 15/C

apickgallery.com

@a_pick_gallery

Details Collection

Jan Muche

a cura di Emanuela Romano

29.10 → 06.12.2025

PMI / TRN Tres miradas, un espacio

Aina Albo Puigserver, Robert Ferrer i Martorell, David Magán

in collaborazione con Pep Llabrés

29.10 → 06.12.2025

Lungo la soglia

Giuseppe Vassallo

in collaborazione con Ceravento

29.10 → 06.12.2025

Riccardo Costantini Contemporary

Via Goito, 8

riccardocostantini.com

@riccardocostantinicontemporary

+39 01119226893

info@rccontemporary.it

Esprit de géométrie

Marcello Nitti

01.11 → 29.11.2025

At Project Room

Charlie Stein

Solo show

29.10 → 08.11.2025

GAM Torino

Via Magenta, 31

gamtorino.it

@gamtorino

gam@fondazionetorinomusei.it

NIGHTS. Five centuries of stars, dreams, plenilunes

a cura di Fabio Cafagna e Elena Volpato

29.10 → 01.03.2026

Anger Pleasure Fear

Linda Fregni Nagler

a cura di Cecilia Canziani

29.10 → 01.03.2026

Frangible

Elisabetta Di Maggio

a cura di Chiara Bertola e Fabio Cafagna

29.10 → 01.03.2026

OGR Officine Grandi Riparazioni

Corso Castelfidardo, 22

ogrtorino.it

@ogr_torino

+ 39 011 0247108

info@ogrtorino.it

at Binario 1

WE FELT A STAR DYING

Laure Prouvost

a cura di Samuele Piazza

31.10 → 10.05.2026

at Binario 2

ELECTRIC DREAMS. Art & Technology Before the Internet

a cura di Val Ravaglia e Samuele Piazza

31.10 → 10.05.2026

at Corte Est

Luci d’Artista 2025

Soundwalk Collective with Patti Smith and Philip Glass

24.10 → 11.01.2026