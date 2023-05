Un nuovo direttore per il Castello di Rivoli: pubblicato il bando

Al Castello di Rivoli si chiude un’era: Carolyn Christov-Bakargiev, dopo oltre 20 anni di servizio al Museo d’arte contemporanea piemontese, prima in qualità di capo curatrice, dal 2001 al 2008, poi come direttrice ad interim nel 2009, quindi di direttrice dal 2016, terminerà il suo incarico a fine 2023, per sopraggiunti termini di pensionamento. Dopo l’apertura della mostra “Artisti in guerra” nel marzo 2023, nella seconda parte dell’anno Christov-Bakargiev completerà il lavoro di redazione del nuovo Catalogo delle Collezioni permanenti e inaugurerò, il primo novembre, la grande mostra dedicata a Michelangelo Pistoletto, in occasione dei suoi 90 anni. A settembre, seguirà invece un progetto interdisciplinare su arte e scienza focalizzato questioni attorno all’energia nucleare ecologicamente sostenibile.

Contestualmente, il Castello di Rivoli ha annunciato la pubblicazione del bando di selezione per il nuovo Direttore, che sarà individuato fra personalità di comprovata competenza a livello internazionale nel campo dell’arte contemporanea e anche di carattere manageriale, con particolare riguardo alla gestione di musei o di importanti analoghe istituzioni culturali. A nominare il nuovo direttore, il Consiglio di Amministrazione, sulla base delle indicazioni del comitato per le attività del museo. Tra i suoi compiti statutari, la progettazione ed elaborazione di piani annuali e pluriennali di attività e la cura della formazione della collezione.

Gli interessati a partecipare alla selezione devono presentare la propria candidatura inviando una email dal proprio indirizzo personale di posta elettronica certificata all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Associazione avviso_castellodirivoli@legalmail.it, entro le ore 23:59 del 15 luglio 2023. L’incarico di Direttore ha una durata di cinque anni e potrà essere rinnovato una sola volta, con decisione motivata sulla base di una valutazione positiva dei risultati ottenuti, per ulteriori cinque anni.

Per tutte le informazioni sul bando di direttore del Castello di Rivoli, si può cliccare qui.