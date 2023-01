Ritorna, per la quarta edizione, “The Momentary Now School of Performance”, il corso ideato, promosso e curato da Marcella Vanzo a ZONA K, dedicato alle esplorazioni dei linguaggi della performance, a 360 gradi. Unendo teoria e pratica, azioni e riflessioni, il corso si sviluppa seguendo molteplici applicazioni, tra arti visive, poesia e teatro, insieme a discipline quali antropologia, psicologia e sociologia.

The Momentary Now School of Performance

Per questa nuova edizione, The Momentary Now School of Performance presenta anche nuovo comitato scientifico, composto da Giulia Alonzo, esperta e studiosa di teatro e del fenomeno festival e del loro impatto culturale sulla società, Andrea Contin, laureato in Pittura e in Psicologia, artista, curatore, giornalista e docente, ideatore e curatore di “Corpi sul palco”, rassegna di performance con Teatro Linguaggicreativi di Milano, Treti Galaxie, art project fondato nel 2016 da Matteo Mottin e Ramona Ponzini.

Ciascuno dei membri del comitato scientifico approfondirà un aspetto diverso della performance e, insieme a Marcella Vanzo, gli studenti esploreranno il gesto in tutta la sua profondità, il corpo come mezzo, la voce, il rapporto con se stessi, con l’altro, con lo spazio, con gli oggetti e con il mercato. «Gli studenti lavoreranno sulla trasmissione sia individualmente che in gruppo, tra esercitazioni pratiche, lavoro fisico, letture e analisi di opere. A fine anno ciascuno di loro presenterà un progetto personale al comitato scientifico, ad artisti ed esperti, in una lezione aperta in uno spazio pubblico», spiegano dall’organizzazione.

Il corso è a numero chiuso, previa selezione dei partecipanti. Le candidature devono pervenire entro e non oltre il 20 gennaio 2023. Si può inviare la candidatura direttamente dal sito di ZONA K. Sono previsti 15 incontri settimanali, da febbraio a maggio 2023, il mercoledì sera dalle ore 19 alle 22. Il costo è di 500 euro, mentre per gli under30 e gli studenti 400 euro. Se possibile sarà erogata anche una borsa di studio. Previste agevolazioni e sconti sugli spettacoli della stagione multidisciplinare 2023 di ZONA K.

Biografia di Marcella Vanzo

Marcella Vanzo si forma come antropologa e artista, lavora con video, installazione, performance, poesia e arte partecipata. Indaga tutte le dimensioni dell’essere umano, da quella sociale a quella mitica, da quella emotiva a quella politica. Nel suo lavoro realtà e finzione formano un’unità unita che mette in discussione la rappresentazione del mondo quotidiano. Dal 2019, una parte rilevante della sua pratica è dedicata al cambiamento della società tramite educazione, formazione e progetti d’arte partecipata.

Il suo lavoro è stato mostrato in mostre personali e collettive, tra cui: Biennolo 2021, #squolapubblica, Pirelli Hangar Bicocca 2020-21; Jakarta Biennale, 2017; Manifesta11, Zuerich, 2016; Perspectif Cinema, Centre Pompidou, 2015;, Walker Art Center, Museo Reina Sofia, Galleria Continua e numerosi festival video, tra cui Kino der Kunst.