Riparte la Programmazione del Teatrino di Palazzo Grassi a Venezia

Un programma, quello degli appuntamenti culturali del Teatrino di Palazzo Grassi per l’autunno 2023, lungo più di 30 giornate di eventi, nei mesi di settembre, ottobre, novembre e dicembre 2023. Tra incontri e dialoghi aperti, che portano sul palco del Teatrino personalità del mondo della cultura, artisti italiani e internazionali, proiezioni di film, performance e concerti di musica contemporanea e sperimentale, workshop interattivi con ospiti d’eccezione, visite guidate e masterclass con professionisti internazionali.

Tra gli highlights di questa stagione, la nuova rassegna cinematografica “Chronorama Movies” ispirata alla mostra “CHRONORAMA. Tesori fotografici del 20° secolo” e l’incontro con due artiste della mostra “ICÔNES”, in dialogo con Marie-José Mondzain, Kimsooja e Camille Norment. In programma un nuovo progetto dedicato all’editoria e al suo rapporto con l’arte, dal titolo “How to put art in a book, che prevede un allestimento nel foyer e una serie di incontri dal vivo, cura di Leonardo Sonnoli e Irene Bacchi.

Ritornano Grand Tour, con una nuova edizione che vede la partecipazione della Haus der Kulturen der Welt di Berlino, e le masterclass con due nuovi protagonisti: gli artisti Invernomuto e Lili Reynaud-Dewar. Ripartono i Superlab aperti a tutti, con tutor invitati a pensare una serie di attività speciali per il pubblico di Palazzo Grassi che esplorino i diversi ambiti della creatività e della ricerca artistica contemporanea. L’autrice e artista Eva Geatti presenta “La vaga grazia”, un nuovo spettacolo a Palazzo Grassi nell’ambito della rassegna “Asteroide Amor”.

Trovate il programma completo qui.