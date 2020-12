The Momentary Now: la scuola di Marcella Vanzo si fa in tre

Aperte le iscrizioni al nuovo corso di The Momentary Now, la scuola di Marcella Vanzo dedicata allo studio – e alla messa in pratica – dei molteplici linguaggi della performance, con il supporto di ZONA K, associazione di Teatro Sperimentale a Milano. E per quest’anno, The Momentary Now si farà in tre mini moduli: «Una introduzione virtuosa alla performance, un approfondimento tosto e poi ci auguriamo di incontrare i nostri studenti dal vivo. Potete seguire il vostro modulo preferito o due o tre, a voi la scelta», spiegano dall’organizzazione.

Pochi mesi fa, la scuola aveva presentato le azioni dei partecipanti alla prima edizione. A luglio 2020, nel Giardino dietro la Casa degli Artisti di Milano, 12 studenti hanno dato vita a un’ora e mezza di performance dal vivo, un toccasana per aprire l’estate e per mettere in pausa il durissimo lockdown appena attraversato dalla città meneghina. Oggi, al cospetto di un nuovo anno carico di incertezze, The Momentary Now sceglie di inaugurare un nuovo progetto, puntando sulla formazione e, quindi, sul rapporto, sul dialogo, sull’apertura all’altro.

«“Fare l’impossibile: sei Lezioni di Resistenza”, è un corso per chi vuole fare e per chi vuole capire la performance, aperto a tutti», continuano dall’organizzazione. Il programma è questo: il corpo e lo spazio; quello che non si può non sapere; io e l’altro; performance e foto-performance e video; e adesso esci; il tuo gesto». I corsi si terranno dal 20 gennaio al 24 febbraio 2021, ogni mercoledì, dalle 19 alle 20.45, via Zoom.

“Ventimila leghe sotto i mari: sei Lezioni in Profondità” è il corso per studenti d’arte, artisti e per chi ha già familiarità con la performance o ha frequentato il primo modulo. Gli studenti sperimenteranno la performance in modo autonomo, accanto a nozioni dettagliate di storia e produzione a cura di Matteo Bergamini e Paola Clerico, con una incursione nello studio di Fabio Mauri. Dal 3 marzo al 7 aprile 2021, ogni mercoledì, dalle 19 alle 20.45, via Zoom.

E poi, verrà il momento di chiudere gli schermi e incontrarsi. “Dal vivo” è il terzo modulo, «Sei tuffi del corpo nello spazio per chi ha voglia di sperimentare di persona che cos’è una performance», dal 21 aprile al 26 maggio, ogni mercoledì dalle 19 alle 22, in presenza nella sala principale di ZONA K.

Per tutte le informazioni e per le iscrizioni si può scrivere a organizzazione@zonak.it.