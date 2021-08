Addio a Gino Strada, fondatore di Emergency

Il medico era nato a Sesto San Giovanni, Milano, nel 1948. Si era laureato in Medicina e Chirurgia all’Università Statale di Milano nel 1978 e si era specializzato in Chirurgia d’Urgenza, fino, nel 1988, a indirizzarsi verso la chirurgia traumatologica e la cura delle vittime di guerra. Tra il 1989-1994 ha lavorato con il Comitato internazionale della Croce Rossa in varie zone di conflitto, come Pakistan, Etiopia, Afghanistan, Somalia e Bosnia ed Erzegovina. Dopo queste esperienze ha fondato Emergency nel 1994, assieme alla moglie Teresa Sarti e ad alcuni colleghi. In questi 25 anni abbiamo lavorato in 18 paesi, curando gratuitamente 10 milioni di persone. milioni di pazienti in 16 Paesi, come aveva ricordato Gino Strada stesso nella nostra intervista per il venticinquesimo anniversario della Fondazione di Emergency nel 2019.

Il medico non ha mai smesso di lottare contro le guerre nel mondo e proprio oggi su La Stampa è apparso il suo ultimo articolo, sulla degenerazione della situazione in Afghanistan.