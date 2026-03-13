È ufficiale: Amazon non sarà tra gli sponsor della prossima edizione del Festival du Livre de Paris, la principale fiera editoriale della Francia, che si terrà dal 17 al 19 aprile negli spazi del Grand Palais. Dopo giorni di polemiche e la minaccia di un boicottaggio da parte delle librerie indipendenti francesi, il colosso dell’e-commerce ha infatti deciso di ritirarsi dalla partnership che lo vedeva come principale sponsor della fiera.

La protesta delle librerie indipendenti contro Amazon al Festival du Livre

La decisione arriva in seguito alle proteste del Syndicat de la Librairie Française, l’organizzazione che rappresenta centinaia di librerie indipendenti nel Paese. Secondo il sindacato, la presenza di Amazon tra i partner dell’evento sarebbe stata difficilmente conciliabile con la missione di una manifestazione dedicata al libro e alla filiera editoriale, dal momento che l’azienda è spesso accusata di esercitare una pressione economica significativa sul mercato librario e sui piccoli rivenditori.

La polemica si è rapidamente allargata al dibattito pubblico francese, dove da anni la questione della distribuzione libraria e del ruolo delle piattaforme digitali è particolarmente sensibile. Oltre alle critiche sul modello commerciale dell’azienda, alcuni osservatori hanno evidenziato anche il crescente peso delle logiche algoritmiche nel mercato editoriale, dalla promozione automatizzata dei titoli fino alla diffusione di contenuti generati con intelligenza artificiale.

Di fronte alla prospettiva di un boicottaggio da parte di numerose librerie e operatori del settore, Amazon ha quindi deciso di fare un passo indietro e rinunciare alla sponsorizzazione dell’evento.

Il tema degli sponsor negli eventi culturali

Il caso della fiera parigina riporta al centro del dibatti il rapporto —spesso problematico— tra grandi eventi e sponsor privati, soprattutto quando questi ultimi rappresentano attori dominanti e controversi nei settori economici di appartenenza. Una dinamica simile si osserva anche nel sistema dell’arte contemporanea, dove fiere e istituzioni culturali fanno sempre più affidamento su partnership con grandi aziende globali. Non mancano però episodi che sollevano interrogativi sull’opportunità di queste collaborazioni.

Uno degli esempi più recenti riguarda Art Basel Miami Beach 2024, quando la multinazionale Chiquita ha promosso una campagna all’interno della fiera distribuendo banane e gadget brandizzati ai visitatori. L’iniziativa, costruita anche sull’eco mediatica della celebre banana di Maurizio Cattelan, ha attirato critiche da parte di alcuni commentatori che l’hanno interpretata come un caso di “art washing”: l’uso della sponsorizzazione culturale per migliorare l’immagine pubblica di un’azienda dalla storia controversa, in particolare in relazione al ruolo della compagnia nelle economie e nei conflitti sociali dell’America Latina.