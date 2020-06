Il TAR del Piemonte respinge i ricorsi e conferma Di Mauro all’Albertina

Dopo polemiche e ricorsi da parte degli esclusi della short list dei candidati, arriva la sentenza del TAR a mettere fine alle discussioni in merito all’elezione del nuovo direttore dell’Accademia Albertina, Edoardo Di Mauro, e della Vice Direttrice Vicaria Laura Valle. Il Tribunale Amministrativo Regionale, con la sentenza pubblicata il 17 giugno 2020, ha confermato infatti la nomina, stabilendo che il Direttore uscente dell’Accademia, Salvo Bitonti, aveva indetto in modo legittimo le elezioni, ritenuto altresì corrette le esclusioni operate dalla Commissione di valutazione dei candidati.

Il Direttore Edoardo Di Mauro, nato nel 1960, già condirettore Artistico della Galleria d’Arte Moderna e dei Musei Civici torinesi e instancabile animatore culturale, nominato dal Ministro per l’Università lo scorso 21 febbraio, e la Vice Direttrice Laura Valle, nata nel 1963, artista e docente di Pittura, «potranno proseguire serenamente nel loro cammino, iniziato affrontando con buoni esiti, grazie alla collaborazione dei docenti, degli studenti e del personale amministrativo, l’emergenza del Covid-19, onorando i punti contenuti nel loro programma elettorale», dichiarano dall’Accademia. La nuova Direzione incontrerà gli amici dell’Albertina durante un evento che avverrà lunedì, 13 luglio, alle 18.30, nel cortile dell’Accademia Albertina.

Molti impegni infatti aspettano la nuova Direzione che, in sintonia con le intenzioni della Presidente Paola Gribaudo, conta di completare gli imponenti lavori di riqualificazione degli spazi dell’Accademia, iniziati nel 2015, reperendo al contempo nuovi locali per la didattica. Si guarderà inoltre al potenziamento dell’offerta formativa e alla crescente internazionalizzazione dell’Accademia, fonte di ampia considerazione per l’Istituzione in questi ultimi anni.