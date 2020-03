La giornata dell’Andrà tutto bene, ma per chi? Come ci cambia il Covid-19

L’amore ai tempi del colera, raccontava Marquez (e ne scrivevamo qui). Oggi, ai tempi del Coronavirus, l’amore si continua a fare come insegna il Coronasutra, uno dei tanti contenuti divenuti virali sul web. L’epidemia ai tempi del free internet. Pardon, la Pandemia. Dico pardon anche secoi Francesi che si estraniano e che «si incazzano», diceva Conte ma era un altro tempo e un altro Conte e anche altri Francesi.

Oggi, invece, ci regalano i giga illimitati e le piattaforme streaming per farci venire voglia di restare a casa. Ma tariffe convenienti, Netflix e un divano comodo ce li avevamo già. E allora le maratone, di qui Verdone (Amazon Prime Video), di là Pozzetto (Sky) e quindi volemose bene…anche Terroni e Polentoni. Roba, insomma, che ci tiene allegri e orgogliosi di essere italiani. Sì, perché intanto impazzano le esibizioni di bandiere tricolore dal balcone e tutti mandano a palla l’inno Nazionale, anche nella versione Papeete Beach. Ah! Bei tempi quelli delle spiagge affollate e dei Ministri dell’Interno a panza fuori e ombrellino sul Martini. Quando c’era lui! Ma oggi, il Covid19 può quello che la politica non ha mai ottenuto: l’unità nazionale e l’amor patrio da sventolare sui social, l’abuso di zelo da parte delle autorità e le file ordinate alle poste.

Oggi, sabato 14 marzo 2020, è la giornata del “Grazie a chi lavora” e dell’ “Andrà tutto bene” da esternare dai balconi di casa, nuova vetrina di esibizione e comunicazione, nuova ovunque ma non nel napoletano, dove non si vedeva l’ora che la moda sdoganasse: «Non è vero professó!?». Anzi, ora si alzano i volumi per raggiungere anche chi sul balcone non ci vorrebbe uscire. Mario Merola e Mameli si intrecciano alle conversazioni e alle trombette da stadio da troppo inoperose, perché anche il calcio – ahimè – s’è fermato in tutta Europa e questo sì che è un segnale che le cose davvero vanno male.

E mentre ci si accorge che l’Apocalisse condivisa su Instagram non è poi tanto triste, si scopre il telelavoro e ci si chiede perché si andava a lavorare. E quelli che si lamentano di non poter andare a lavoro ma erano inoccupati anche prima li perdoniamo e li lasciamo sfogare. In tempi di contagio mondiale si ritrova la bontà nei commenti, che era sparita dopo lo tsunami del 2004 a favore dell’ “Affondate l’Africano” . Bontà o buonismo, nel mondo social non fa differenza, c’è la Pandemia, non siate pignoli.

A molti mancava di essere protagonisti di uno dei tanti disastri che si potevano solo commentare su Facebook e, quindi, si accetta e si esibisce il proprio destino con lo stoico coraggio appreso dall’Isola dei famosi, le prime versioni, badate bene. Spopolano intanto i tutor on line sugli esercizi fisici, perché stare chiusi in casa debilita, la sedentarietà è il nemico. Ma se quando uscivi eri solito fare macchina-scrivania-centro commerciale-McDonald’s, puoi anche evitare gli esercizi, già il solo stare chiuso in casa è un vantaggio coronarico.

Tra gli audio virali di mamme ignoranti e di barzellette a variazione sul tema, fake news complottiste e meme provocatori, passerà anche questa stazione, ridendo di ciò che fa piangere e piangendo su ciò che fa ridere…distorsione dei Black mirrors. Gli schermi elettronici sono i veri vincitori di tutto questo terribile episodio e se la natura, che sta un po’ risistemando le cose, ci prendesse gusto a vedere fabbriche chiuse, inquinamento dimezzato e sfruttamento della Terra interrotto e decidesse di arginare ancora di più quel virus pandemico chiamato umanità, state tranquilli, potremo morire tutti uniti in una videochiamata di gruppo su WhatsApp.