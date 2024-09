Lady Gaga disegna sulla Gioconda per il lancio di Joker Folie à Deux

Per essere il capolavoro per eccellenza della storia dell’arte, gelosamente custodito nella collezione del Louvre di Parigi, La Monna Lisa ne ha passate veramente tante nel corso della sua lunga vita: non solo fu trafugata dal suo museo ma è stata anche spruzzata di acido, imbrattata con vernici, torte e zuppe, colpita da una tazza da tè. Questa volta però non sono coinvolti attivisti per l’ambiente o artisti in cerca di una vetrina luminosa, perché a colpire il vetro antiproiettile che ripara la Gioconda da intemperie e intemperanze è stata Lady Gaga. In una clip girata al Louvre all’inizio di settembre e pubblicata su Youtube oggi, in occasione dell’uscita del film Joker Folie à Deux, si vede la pop star americana, con indosso una parrucca corta rossa, collant neri e scarpe da ginnastica, passeggiare per le stanze del museo, cantando la canzone composta per la pellicola nella quale Lady Gaga recita, al fianco di Joaquin Phoenix, la parte di Harley Quinn, compagna del criminale dell’universo narrativo di Batman.

L’artista, che a Parigi aveva già presentato una sua performance canora per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2024, si aggira nel Louvre da sola, di notte, dall’Ala Denon fino alla scalinata dove è esposta la Nike di Samotracia, prima di entrare nella sala della Gioconda. Qui, con un rossetto, disegna un sorriso sul vetro protettivo del capolavoro universale di Leonardo Da Vinci. Sappiamo però quanto in Francia ci tengano ai loro simboli culturali e storici e il recente caso della Tour Eiffel addobbata con gli anelli olimpici è una ennesima dimostrazione di questa attaccamento. E così, che si tratti di fiction o meno, realtà o illusione, non cambia il senso della “profanazione” e molti commentatori hanno messo in dubbio la decisione del museo di dare il via libera alla scena, soprattutto alla luce delle recenti manifestazioni di protesta da parte degli attivisti per il clima, che hanno coinvolto decine di opere d’arte nei musei di tutto il mondo, non risparmiando nemmeno l’opera di Leonardo.

«Si tratta ovviamente di pura finzione, prodotta con un dispositivo che garantisce la perfetta integrità e sicurezza dell’opera», hanno spiegato dal museo che, attraverso questo video, vuole far riflettere anche «Sullo status della Gioconda, icona del museo e protetta da vetri corazzati fin dal 1974. Molte volte copiata e reinterpretata, nel tempo è diventata un’icona contemporanea». Inoltre, il museo ha affermato che il gesto può essere interpretato come un gioco linguistico tra Gioconda e Joker: «È una coincidenza con cui il museo del Louvre si propone di giocare».

E poi, la clip di Gaga sta anche promuovendo la prossima mostra del Louvre, Figures of the Fool: From the Middle Ages to the Romantics, una grande esposizione dedicata alle innumerevoli rappresentazioni della figura del folle tra XIII e XIX secolo, attraverso 300 opere provenienti da 90 istituzioni francesi, europee e americane. A proposito di numeri: nelle prime cinque ore online, il video ha già totalizzato circa 34mila visualizzazioni. Insomma, dal realismo dell’arte fiamminga alle riprese di Hollywood, sembra che a fare l’ultima risata sarà proprio il Louvre.