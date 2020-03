Mai troppo lontani: l’Italia vista dalle webcam

Le restrizioni nazionali non ci consentono spostamenti se non per reale necessità, ma Skyline Webcams potrebbe essere un rimedio per uscire, rimanendo a casa. Le webcam catturano la vita delle città italiane in tempo reale quando tutto sembra essere immobile ed eterno.

L’Italia come non l’avete mai vista. Come? Deserta

Sembrano le piazze vuote e forse un po’ malinconiche di “Lavorare stanca” di Cesare Pavese, e invece sono le piazze durante l’emergenza sanitaria scatenata dal Covid-19.

Nelle grandi città, ma anche sulle piste da sci o sui lungomare (finalmente) non c’è nessuno. Un piacevole deserto per gli occhi. Solitudine sì, ma anche profonda e poetica tranquillità.

E se non ci credete, andate a dare un’occhiata a Piazza Duomo a Milano in questo momento. Dai nostri divani non lo possiamo vedere, ma basta cliccare sul sito.

Abbiamo raccolto per voi qualche immagine: