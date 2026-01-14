Domenica, 11 gennaio, abbiamo documentato una manifestazione a New York. Oltre 2mila persone si sono radunate nel primo pomeriggio a Central Park per protestare contro l’ICE, l’Agenzia Federale per l’Immigrazione, nel più grande corteo organizzato dopo la morte di Renee Nicole Good, cittadina di Minneapolis uccisa da un agente la settimana scorsa. La manifestazione, intitolata No Wars, No Kings, No ICE, ha attraversato un lungo tratto della Fifth Avenue, trasformata in un fiume di cartelli, bandiere e cori.

La manifestazione è stata organizzata da una coalizione di 11 gruppi di attivisti, guidata dai Democratic Socialists of America di New York. Le immagini della nostra gallery mostrano i cartelli – alcuni visivamente molto elaborati – in contrasto con i loghi delle boutique delle Quinta Strada. La polizia di New York ha delimitato l’area e monitorato da vicino la marcia, che si è svolta senza incidenti, nonostante la forte tensione politica. I partecipanti hanno scandito slogan a gran voce: «Ditelo forte, ditelo chiaro: ICE non è benvenuta qui».

L’episodio che ha scatenato l’ondata di indignazione risale a mercoledì scorso, quando un agente ICE, Jonathan Ross, ha aperto il fuoco contro Good, 37 anni e madre di tre figli, durante un’operazione a Minneapolis. Secondo la versione ufficiale del Dipartimento per la Sicurezza Interna, l’agente avrebbe sparato per legittima difesa dopo essere stato investito parzialmente dall’auto della donna. La famiglia di Good ha respinto in una dichiarazione pubblica le voci circolate sui social riguardo a presunti precedenti penali, definendole tentativi di screditare la vittima. «Vogliamo solo verità e giustizia», hanno scritto.

L’uccisione di Renee Good ha riacceso il dibattito nazionale sulla condotta dell’ICE e sull’uso della forza da parte delle forze federali. Nelle principali città americane, da Minneapolis a Portland, fino a New York, si moltiplicano i cortei e le veglie. A Manhattan, la folla si è dispersa al tramonto, tra musica, candele e cori.