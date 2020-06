Perché il caso Montanelli non può essere trattato con superficialità

Negli ultimi giorni sono state scritte moltissime pagine sulla questione statue si-statue no, Montanelli grande giornalista VS Montanelli violentatore; una in particolare è stata pubblicata domenica sulle pagine di questa testata che da anni ci vede dietro lo schermo a lavorare quotidianamente.

Domenica sera abbiamo letto le considerazioni di Fabrizio Bellomo sull’affaire Montanelli e ci siamo istintivamente volute dissociare dalla scelta di pubblicarle su exibart. Crediamo sia necessario spiegare perché sarebbe stato meglio, secondo noi, non porre l’accento su opinioni personali, forse provocatorie, ma sicuramente poco accurate.

Quella di Bellomo si aggiunge alle moltissime illustri firme che hanno scelto di schierarsi in difesa della figura di Indro Montanelli, ciclicamente al centro delle cronache per aver affittato una moglie dodicenne nera durante le campagne coloniali italiane in Abissinia e di aver avuto con lei rapporti sessuali per tutta la sua permanenza in Africa. Per questo motivo la statua che lo ritrae all’interno dei Giardini pubblici Indro Montanelli di Milano è stata spesso oggetto di atti vandalici, ultimo in ordine di tempo quello ad opera dei movimenti studenteschi, sulla scia delle manifestazioni Black Lives Matter in tutto il mondo.

Molti, dicevamo, hanno difeso il giornalista utilizzando delle argomentazioni decisamente superficiali, che vanno da “i suoi errori vanno contestualizzati! All’epoca era un’usanza comune”, a “E allora il Colosseo?”, “Quindi Caravaggio e Pasolini?” o ancora, nel caso specifico, innescando un paragone con chi potrebbe aver commesso reati o gesti simili, che siano essi i nostri nonni o famosi intellettuali del secolo scorso.

Considerare non rilevante, al fine di analizzare questa storia, la posizione di potere in cui si trovava Montanelli – e certamente tanti come lui – invasore, vincitore, pagante (non direttamente lui, ma il suo generale per lui), maschio, bianco, fa tornare alla mente il vecchio adagio “Italiani Brava Gente”, dietro il quale abbiamo nascosto la memoria della storia colonialista del nostro paese. La pungente questione coloniale è da sempre nascosta sotto al tappeto attraverso una pratica tutta italiana: il colonialismo italiano è stato un fallimento, siamo stati vittime delle politiche di altre nazioni, soggiogati, incapaci di far male, gentili anche da invasore. Storia che poi, anche grazie a vicende come quella narrata da Montanelli, si scoprirà essere una favola.

Questa cancellazione della memoria, pratica tanto temuta dai difensori delle statue e dei monumenti, è stata operata in maniera tanto sottile quanto efficace, fino a far dimenticare la storia dell’Italia coloniale anche all’estero, facendo apparire l’italiano come essere incapace di violenza.

Considerare non colpevoli uomini che hanno avuto relazioni con minori non consenzienti solo perché si trovavano in un’altra nazione e in un’altra epoca e perché per la “faccetta nera” di turno era normale, è davvero un’argomentazione priva di fondamento, assimilabile alle chiacchiere da bar. Inoltre il considerare normale perché dettato dal contesto qualcosa che, anche all’epoca, in Italia era punito per legge, potrebbe raggiungere una deriva molto rischiosa, sia in termini di costruzione del futuro che come precedente per una rilettura del passato.

Come ha sottolineato lunedì sera Christian Raimo, ospite alla trasmissione Quarto Potere, Montanelli è stato fondamentalmente sei cose: uno stupratore mai pentito, un assassino fascista fiero di esserlo, un pedofilo perché “L’abuso sessuale è terribile a qualunque latitudine, non possiamo pensare che i valori occidentali contino solo qui e in Abissinia no” un suprematista, un mentitore e un antidemocratico. Sulla questione del “brillante giornalista, una delle penne più brillanti che l’Italia abbia mai avuto”, potete immaginare come la pensiamo, rimandiamo comunque all’articolo di Silvia Ballestra pubblicato ieri su Internazionale, che affronta la questione in maniera completa.

Aldilà del processo a Montanelli, siamo convinte che i lettori di exibart meritino opinioni più profonde, argomentazioni meno banali (e discutibili) del “Lo facevano anche i tuoi nonni, quindi era normale!” e che il livello del dibattito debba essere decisamente più alto di così. La rivista ha pubblicato altri punti di vista (che vi proponiamo qui), in nome di una giusta possibilità di confrontare opinioni su un tema tanto spinoso. Ben venga il dibattito aperto, ma che questo sia di qualità, non “di pancia”.

Davanti all’aggressione di una statua, siamo posti davanti a un bivio. La prima strada, quella più istintiva, è il fastidio per l’atto violento che noi non ci siamo mai sognati di fare, il discostamento da gesti che ci sembrano cancellare la memoria storica. La seconda, quella più tortuosa, impone necessariamente un momento di stasi prima di essere intrapresa: la sospensione del giudizio. Occorre chiedersi cos’è che ci disturba tanto, e perché. Occorre, in seconda istanza, ascoltare, prima ancora di parlare. Ascoltare chi manifesta, chi studia storia, cultura visuale, arte. Riteniamo fondamentale porci all’ascolto di chi può spiegarci le ragioni dietro atti che possono sembrarci insensati. Un senso c’è. L’abbattimento o la vandalizzazione delle statue, la loro risignificazione nel presente fanno parte della storia da riscrivere, proprio perché la storia non è e sarà mai Una.

Questo non significa che, una volta interpellate queste persone, saremo disposti a schierarci dalla parte dell’atto vandalico, ma avremo strutturato la nostra opinione a partire da fondamenta più solide di un giudizio tagliato con l’accetta come “distruggere è stupido”. Specie se si invoca alla contestualizzazione dei fatti, ma solo se sono già riposti con sicurezza nella storiografia. In caso contrario, se riguardano l’attualità, la contestualizzazione non è meritata, e le azioni sono giudicate in maniera grossolana.

Ci sarebbe molto da dire, ma questa è davvero una circoscritta nota, appunti sparsi di riflessione. Crediamo sia giusto essere trasparenti nelle nostre decisioni, e motivarvi le ragioni del nostro dissenso. Noi vogliamo e continuiamo ad ascoltare chi meglio di noi può farci capire il problema (a tal proposito, vi rimandiamo a questo post Facebook di Djarah Kan). E per proseguire questo flusso di pensieri, alle 18:00 una di noi sarà presente su Instagram per parlare del ruolo delle statue nella nostra società, del perché vengono distrutte, e perché ci dà così fastidio che questo accada.

Grazie.

Firmato:

Roberta Pucci

Yasmin Riyahi

Nicoletta Graziano