La storica casa di Georgia O’Keeffe a Santa Fe è in vendita

Case da sogno in vendita e dove trovarle. A Santa Fe, pare, New Mexico, dove una maxi-villa da 840 mq è stata messa in vendita per la cifra di $ 15 milioni. Sol y Sombra è il suo nome.Non un immobile qualunque, ovviamente: si tratta dell’ultima abitazione di, quella dove la pittrice visse

Ed ecco il contenuto di quell’abitazione che nel 2021, dopo la morte di Allen nel 2018, tentava di conquistare il mercato per $ 22,6 milioni. Senza successo – e quindi adesso la richiesta è scesa a $ 15 milioni. C’è una biblioteca tra i beni annessi alla proprietà, insieme a una sala giochi, un cinema, una cucina da chef, soffitti con travi a vista, un solarium, un roseto. Anche la collezione di cactus di Allen, provenienti da tutto il mondo. E perfino un albero cresciuto da un seme donato nientemeno che dal Dalai Lama.

Prosegue la lista di case di extra lusso (a prezzi stratosferici) in giro per il globo. Nemmeno una settimana fa vi raccontavamo in questo articolo della villa di Jim Carrey offerta da Sotheby’s International Realty per $ 28,9 milioni. La scorsa estatedi Cap d’Antibes – che un tempo ospitò Picasso e i suoi “scarabocchi” (date un’occhiata qui ) – era tra gli annunci di Knight Frank per $ 27 milioni. Poi, ciliegina sulla torta, The One, una casa da sogno sulle colline di Bel Air con ben 21 camere da letto, trovava un acquirente nel febbraio 2022 per la modica cifra di $ 141 milioni.