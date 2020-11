Tiktok for dummies: 10 video che dovresti proprio vedere

Se all’arte moderna preferite il contemporaneo, sappiate che su TikTok c’è anche il curatore delle Serpentine Galleries di Londra, Hans Ulrich Obrist. Con la solita formula delle interviste, stavolta non interpella più artisti e artiste, ma gli animali in cui si imbatte durante le sue passeggiate londinesi. Si avvicina, li riprende e domanda loro: Can you tell me about your unrealised projec? I risultati sono più o meno tutti così: ##unrealisedprojects ##animalinterview♬ original sound – Hans Ulrich Obrist @huobrist The unrealised project of a dog ##dog

Un altro esempio di profilo divulgativo non istituzionale è @mediumnoah. Noah è un ragazzo che si occupa di linguistica e spiega in una manciata di secondi le curiosità sulla lingua, sulle parole e sui suoni. A volte sembra leggere nel pensiero di ciascuno di noi quando chi chiediamo “chissà perché questa cosa si dice proprio così”. ##formal ##informal ##thou♬ original sound – mediumnoah @mediumnoah I hope you (formal) enjoy this video! I am your humble Ling educator! ##linguistics Per il mondo dell’informazione politica, c’è il lavoro incredibile del Washington Post. Non è sufficiente essere iscritti a tiktok per poter arrivare al suo pubblico, che ormai ha una grammatica codificata con regole specifiche. Ma questo non spaventa il content creator della testata giornalistica, che riesce a fare notizia rivolgendosi a un pubblico che chissà se ancora acquista giornali cartacei.

Ci siamo convinti di essere i principali responsabili per il dramma climatico che stiamo vivendo. Questo TikTok ci aiuta a tenere il focus sui veri colpevoli di questa débâcle. Ed è solo uno dei tantissimi contenuti a tema ambientale, che mettono a fuoco in modo lucido le questioni di attualità.