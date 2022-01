Un campo da tennis galleggiante per salvare la barriera corallina

In occasione degli Australian Open, adidas e Parley for the oceans hanno allestito un campo da tennis nel bel mezzo della grande barriera corallina a largo della costa australiana.

Realizzata interamente in plastica riciclata, la grande piattaforma galleggiante è frutto della partnership tra il brand e l’organizzazione no profit che dal 2015 collaborano insieme per sensibilizzare sul tema della plastica negli oceani. La plastica proveniente dalle spiagge e dalle comunità costiere di tutto il mondo viene riutilizzata per creare l’abbigliamento sportivo firmato Adidas.

Ai lati della piattaforma galleggiante campeggia il messaggio “La plastica è il problema, l’innovazione la soluzione”.

“La nuova collezione di abbigliamento da tennis adidas, che sarà indossata dai giocatori durante gli Australian Open di Melbourne, è stata ispirata dalla bellezza della Grande Barriera Corallina ed è composta da prodotti di uno dei nostri innovatori della sostenibilità, Made with Parley Ocean Plastic”, ha detto un portavoce dell’Adidas. “Abbiamo scelto di lanciare questa collezione nel parco marino del Queensland, protetto dal patrimonio culturale, per aumentare la consapevolezza e alimentare la discussione positiva su come porre fine ai rifiuti di plastica e proteggere la Grande Barriera Corallina”.

Per celebrare il lancio, le star dello sport australiano Ian Thorpe, la canoista Jess Fox e il giocatore di rugby Nathan Cleary, insieme alla modella Steph Claire Smith, hanno giocato un doppio sul campo. Adidas ha dichiarato che tutte le palle sono state recuperate dall’acqua.

Dopo gli Australian Open, la superficie del campo da tennis sarà riciclata in un campo sportivo che sarà costruito in una scuola nella vicina città di Townsville.

adidas ha annunciato inoltre l’intenzione di eliminare il poliestere vergine dalla produzione entro il 2024, e ha fissato l’obiettivo di riuscire a costituire un portafoglio prodotti caratterizzato per il 90% da articoli eco-friendly entro il 2025.