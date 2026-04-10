Un’immagine simbolo della storia dell’arte utilizzata per una campagna politica riaccende il dibattito sul rapporto tra patrimonio culturale e comunicazione pubblica. A Firenze è esplosa una polemica dopo la comparsa, in questi giorni, di alcune vele pubblicitarie con il David di Michelangelo accostato al simbolo di Futuro Nazionale, il partito nazionalista ed euroscettico fondato da Roberto Vannacci, in occasione dell’apertura della nuova sede cittadina. La vicenda è stata sollevata dal gruppo del Partito Democratico a Palazzo Vecchio, che ha chiesto chiarimenti al Ministero della Cultura, contestando l’utilizzo di un bene culturale dello Stato per finalità di comunicazione politica senza autorizzazione.

Sulla questione è intervenuta la Galleria dell’Accademia, dove è conservata la scultura originale. Il museo diretto da Andreina Contessa ha precisato che «Nessuna istanza è arrivata per l’uso a scopo politico dell’immagine del David» e ha comunicato di essersi già attivato per la tutela del bene, inclusa la protezione della sua immagine. Una presa di posizione che richiama un quadro normativo ormai consolidato, secondo cui la riproduzione dei beni culturali – anche attraverso immagini – è soggetta a concessione e, in alcuni casi, al pagamento di un canone.

Sul piano politico, le reazioni sono state immediate. La sindaca di Firenze Sara Funaro ha criticato l’iniziativa, definendo il David «Patrimonio di tutti» e contestando l’appropriazione simbolica di un’opera che rappresenta l’identità culturale della città. Di segno opposto la posizione di Futuro Nazionale, che ha rivendicato un uso «Simbolico e non a scopo di lucro» dell’immagine, giudicando le critiche «Strumentali e pretestuose».

Lo stesso Vannacci ha difeso la scelta, spiegando di aver voluto costruire un parallelismo tra il proprio movimento e la figura biblica di David, emblema di chi affronta un avversario più forte riuscendo a prevalere. Ha inoltre dichiarato che, qualora l’utilizzo risultasse non conforme alle norme, l’immagine sarebbe sostituita con un disegno. A prescindere dalle ricostruzioni iconografiche propugnate dal generale, le vele pubblicitarie, nel frattempo, sono state rimosse.

La vicenda si inserisce in un contesto più ampio, segnato anche da tensioni legate all’apertura della sede fiorentina del movimento, avvenuta in un quartiere storicamente antifascista e accompagnata da proteste e iniziative di dissenso. A ciò si sono aggiunte polemiche per la cosiddetta “passeggiata per la sicurezza” organizzata dai militanti del partito nei pressi della stazione di Santa Maria Novella.

Oltre al piano politico, il caso riporta al centro una questione giuridica già affrontata più volte negli ultimi anni: quella del diritto all’immagine dei beni culturali. Proprio il David è stato protagonista di precedenti significativi. Nel 2017 il Tribunale di Firenze aveva inibito l’uso illecito dell’opera da parte di un’agenzia turistica, mentre nel 2023 lo stesso tribunale ha riconosciuto un danno patrimoniale e non patrimoniale per l’utilizzo non autorizzato dell’immagine da parte della casa editrice Condé Nast sulla copertina della rivista GQ.

In quella occasione, i giudici avevano richiamato esplicitamente l’articolo 9 della Costituzione, sottolineando come la tutela del patrimonio culturale si leghi al diritto all’identità collettiva. Non si tratta dunque soltanto di una questione economica o autorizzativa, ma di una responsabilità più ampia rispetto al valore simbolico delle opere.