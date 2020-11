VOTE it like it’s hot #3: la caduta di Donald Trump, via meme

Joe Biden. Ha. Vinto. Joseph Robinette Biden Junior ha vinto, e abbiamo bisogno di ripeterci questo risultato affatto scontato se consideriamo le proiezioni claudicanti e il peculiare meccanismo di voto americano. Gli spogli sono durati giorni, un po’ perché sono state le elezioni più partecipate da tanto tempo a questa parte, un po’ perché si temeva per i brogli – e soprattutto gli addetti ai lavori temevano di dover ripetere l’infernale compito di contare da capo tutte le schede. Arrivati quasi alla fine dei conteggi, poi, gli Stati ancora in bilico non si risolvevano a dichiarare a quale candidato fossero assegnati i propri grandi elettori, trasformando i ritardi in impasse. Il motivo? Non assumersi la responsabilità, decisiva, di fare da ago della bilancia. La medaglia d’oro per la melina va allo Stato del Nevada. Tutto il resto è già storia: durante i conteggi e anche dopo e tutt’ora, Trump non ha mai dichiarato l’accettazione della sconfitta elettorale, per cui ci aspettiamo tanti nuovi colpi di scena ed effetti speciali. Per ora (dopo gli Hot volume 1 e volume 2) ci accomiatiamo dai lettori e, per ringraziarli, lasciamo una piccola chicca alla fine dell’articolo. Tanto per ricordarci sempre che la realtà supera di gran lunga i meme.

E per concludere questa meravigliosa avventura al ritmo di VOTE! VOTE! VOTE!, per voi che ci avete seguito fin qui, riserviamo questa ciliegina sulla torta.

So long Donald, and thank you for all the… memes. We hated all of them.