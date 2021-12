Aperte le iscrizioni al Premio Cultura + Impresa, tra innovazione e reti

Sono aperte le iscrizioni per la nona edizione del Premio Cultura + Impresa, il riconoscimento patrocinato e sostenuto da ALES, Fondazione Italiana Accenture, Artissima, Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale, ANCI Lombardia, FERPI, che dal 2013 individua i migliori progetti culturali realizzati da aziende, organizzazioni no profit, amministrazioni pubbliche, associazioni e fondazioni, così da favorire un dialogo tra imprese e operatori della cultura pubblici e privati.

La presentazione del Premio Cultura + Impresa 2021 – 2022 si è tenuta il 15 dicembre, in occasione di un webinar su Zoom. Tra gli invitati, Ilaria Bonacossa, Direttrice Artissima, Carolina Botti, Direttore Rapporti Pubblico-Privati e Progetti di finanziamento ALES, Andrea Cancellato, Presidente Federculture, Giuliana Cirio, Direttore Generale Confindustria Cuneo, Rossella Sobrero, Fondatrice Salone della CSR e Innovazione sociale, Presidente FERPI, Simona Torre, Segretario Generale Fondazione Italiana Accenture. Coordina Francesco Moneta, Presidente Comitato CULTURA + IMPRESA.

Le categorie per le quali è possibile candidarsi, fino al 28 febbraio 2022 e previa iscrizione gratuita alla piattaforma culturapiuimpresa.ideatre60.it, sono “Sponsorizzazioni e Partnership Culturali”, “Produzioni Culturali d’Impresa” e “Art Bonus”. Previste anche varie menzioni speciali: “Corporate Cultural Responsibility”, per la valorizzazione dei progetti che hanno investito nella responsabilità sociale in collaborazione con Il Salone della CSR e dell’Innovazione Sociale; “Under 35”, in collaborazione con Patrimonio Cultura e dedicata ai prodotti culturali realizzati dai giovani under 35; “Digital Innovation in Arts”, tema strategico per l’arte e la cultura del nostro Paese, al quale sono riservate due menzioni speciali, in collaborazione con Fondazione Italiana Accenture; “Networking in Arts”, al miglior progetto che ha intrapreso la buona pratica di creare e governare efficacemente pool di partner privati intorno a uno specifico progetto culturale. Per questa edizione prevista anche una nuova menzione speciale, “Arte Contemporanea + Impresa”, in collaborazione con Artissima, che sarà assegnata al progetto sviluppato nel corso del 2021, che ha saputo associare al meglio la comunicazione d’impresa all’arte contemporanea nelle sue diverse forme, tra arti visive, installazioni multimediali, urban arts, digital art, fotografia.

Ai vincitori delle tre categorie principali verranno consegnati i nuovi Premi d’Artista, mentre alle Menzioni Speciali saranno riservati premi formativi e master in management e promozione culturale. I riconoscimenti saranno consegnati dal Comitato CULTURA + IMPRESA, presieduto da Francesco Moneta, durante il workshop di premiazione previsto a maggio 2022.