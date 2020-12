Disegnare il giardino: la call per ripensare tre aree verdi in Piemonte

Un parcheggio, un giardino storico e un parco. Sono i tre luoghi da ripensare nell’ambito di “Disegnare il giardino”, concorso di idee lanciato dall’Associazione Culturale Asilo Bianco, patrocinato dall’Ordine degli Architetti di Novara e del Verbano Cusio Ossola, in collaborazione con la rassegna verbanese Editoria & Giardini, rivolto ad architetti, agronomi, paesaggisti e artisti ambientali. Oggetto della call, tre aree verdi pubbliche in altrettanti comuni sul lago d’Orta: la copertura di un parcheggio multipiano vista lago a Orta San Giulio, il giardino storico di Villa Nigra a Miasino e il parco dell’Uriänòl a Briga Novarese.

«“Disegnare il giardino” diventa l’occasione per progettare aree verdi e creare così nuovi spazi d’incontro e socializzazione a cielo aperto», spiegano dall’organizzazione. «Luoghi quanto mai necessari, anche e soprattutto in tempi di Covid, dove il ritorno alla natura, all’aria aperta e al verde è vitale per ognuno di noi», continuano.

Nel bando di concorso sono riportate alcune indicazioni per inquadrare i progetti nel paesaggio e ripensare a ogni area, lasciando però a ogni partecipante o gruppo di partecipanti, la possibilità lavorare a soluzioni diverse, spaziando dai temi del green design alla green architecture, senza dimenticare le parole chiave dell’inserimento paesaggistico, della sostenibilità e della manutenzione del verde. Per il progetto vincitore di ogni area è previsto un premio di mille euro. Ci saranno inoltre menzioni speciali scelte dai tre comuni coinvolti, così come segnalazioni a cura di Asilo Bianco per i migliori progetti Under 35.

A valutare i lavori, una giuria internazionale presieduta da Elisabetta Bianchessi, architetto paesaggista, docente di Architettura presso le Università di Lisbona, Madrid e il Politecnico di Milano, ideatrice di T12-Lab, agenzia di ricerca- azione per progetti di design relazionale e sociale, spazio pubblico e progettazione del paesaggio. A comporre la giuria, Elena Bertinotti, architetto che lavora principalmente nell’ambito della progettazione ambientale, Federica Cornalba, architetto che si occupa da anni di Landscape Architecture & Garden Design, Michael Jakob, professore di Storia e Teoria del Paesaggio presso il Politecnico di Losanna (EPFL) e la Scuola di Ingegneria di Ginevra-Lullier.

Il termine per la presentazione dei progetti è il 20 marzo 2021. Sabato, 15 maggio, i vincitori saranno premiati a Villa Nigra, dove verrà inaugurata una mostra pubblica con alcuni dei progetti selezionati. Per tutte le informazioni sul concorso, potete cliccare qui.