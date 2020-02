Disegni in cerca d’autore: il concorso per raccontare 12 Maestri dell’arte

Dire che le opere d’arte si vedono sembra quasi riduttivo. Le opere d’arte si leggono anche, si decifrano e poi si raccontano. E questa volta non solo in senso metaforico, anche se rimaniamo sempre nei casi delle figure retoriche. Perché è dalla sinestesia che parte Disegni in cerca d’autore, premio letterario aperto a tutti coloro che desiderano cimentarsi nella pratica della scrittura narrativa, a partire da opere d’arte.

Il concorso, promosso da Collezione Ramo e Scuola di scrittura Belleville TYPEE, si fonda infatti sul dialogo che gli scrittori – o aspiranti tali – riusciranno a estrapolare da 12 disegni, firmati da Enrico Baj, Alighiero Boetti, Fortunato Depero, Emilio Isgrò, Tano Festa, Domenico Gnoli, Mino Maccari, Claudio Parmiggiani, Pino Pascali, Enrico Prampolini, Achille Perilli, Antonio Sant’Elia. Le opere, in gran parte inedite e selezionate da Irina Zucca Alessandrelli, appartengono alla Collezione Ramo e verranno esposte, insieme ai testi selezionati, negli spazi della Scuola Belleville a Milano, dal 17 al 19 aprile.

La call di Disegni in cerca d’autore è aperta fino al 15 marzo. Gli elaborati dovranno avere la forma di racconto breve e inedito, per un massimo di 3mila battute. La giuria che selezionerà i racconti è composta da Paola Capriolo, Edgardo Franzosini, Giacomo Papi e Simona Vinci. I 12 disegni ai quali gli autori dovranno ispirarsi per i loro racconti sono visionabili qui e in calce a questo articolo.

«I disegni, sono stati selezionati da più di seicento lavori della Collezione in modo da offrire diverse tipologie di spunto per i racconti. Con l’idea di attraversare liberamente il secolo scorso, il percorso si snoda tra svariati soggetti: da ambientazioni in interno ed esterno, a curiosi personaggi, soli o in gruppo, da figure in azione o in posa, a oggetti di uso quotidiano e segni astratti. Le singolari ed enigmatiche visioni di questi maestri del Novecento italiano daranno origine a un nuovo esperimento di scrittura, nella convinzione che ogni opera possa farsi teatro di una narrazione possibile», spigano gli organizzatori.

Oltre a far parte del percorso espositivo della mostra “Disegni in cerca d’autore”, i testi selezionati verranno pubblicati su Datsebao.com, il bollettino della Scuola di scrittura Belleville e della piattaforma TYPEE, oltre che sulle pagine social della Collezione Ramo e Belleville. Gli autori riceveranno il volume della Collezione Ramo “Disegno Italiano del XX secolo” e un coupon valido per 15 videolezioni di scrittura sulla piattaforma digitale della Scuola Belleville bellevilleonline.it. Per il bando completo, le immagini delle opere e la scheda di partecipazione potete dare un’occhiata qui.