Iscrizioni aperte per il Premio Firenze, che torna nel Salone dei Cinquecento

Nove categorie per due sezioni, fiorini d’oro e d’argento, medaglie di bronzo, menzioni speciali dantesche e una esposizione in una delle sedi più antiche d’Italia. Promosso dal Centro Culturale Firenze-Europa Mario Conti, il Premio Firenze di Letteratura e Arti Visive ritorna per la sua 38ma edizione e apre le iscrizioni per artisti italiani e stranieri e scrittori in lingua italiana.

Pittura, Scultura, Grafica e Fotografia (sia digitale che analogica) e Video le quattro sezioni della categoria Arti Visive, i cui primi tre classificati saranno premiati rispettivamente con il Fiorino d’oro, il Fiorino d’argento e la Medaglia di bronzo, oltre che con un riconoscimento in denaro. La Giuria, presieduta da Riccardo Saldarelli, è composta da Giusi Celeste, Roberta Fiorini, Carlotta Fuhs, Achille Michelizzi, Daniela Pronestì, Silvia Ranzi e Massimo Ruffilli. Compatibilmente con le disposizioni di sicurezza per il Covid-19, le opere saranno esposte nel Salone de’ Cinquecento, in Palazzo Vecchio, la sala che ospita già le meravigliose opere di Vasari e Michelangelo, tra gli altri. Qui Leonardo da Vinci realizzò la famosissima Battaglia di Anghiari, pittura murale perduta a causa della degradazione della tecnica sperimentale usata dal grande Maestro.

E come a rievocare l’ecletticità del genio vinciano, il Premio Firenze è rivolto anche alla letteratura. In questo caso, cinque le sezioni in gara: Poesia edita, Poesia inedita, Saggistica edita, Narrativa / Memorialistica edita, Racconto inedito. I primi tre classificati di ogni categoria riceveranno premi analoghi a quelli destinati alle arti visive. Presieduta da Enrico Nistri, la Giuria Letteraria è composta da Marina Alberghini, Anna Maria Baldini, Federico Berlincioni, Marino Biondi, Ruth Cardenas, Marco Cellai, Anna Maria Giglio, Pier Paolo Guidi, Maurizio Maggini, Francesca Livia Mangani Camilli, Luca Ravazzi, Adalberto Scarlino, Pierandrea Vanni, Valeria Vitti.

Al fine di incentivare l’attività letteraria ed artistica dei giovani, è rinnovato il Premio Firenze Giovani, riservato ai concorrenti under 30. Inoltre, in occasione del 700mo anniversario della morte di Dante Alighieri saranno assegnati tra i concorrenti delle sezioni Letteraria e Arti Visive, a discrezione delle Giurie di merito, due Premi Speciali – Fiorino d’oro ed esposizione dell’opera (ove espressione del comparto Arti Visive) – a 2 opere collegate a due specifiche tematiche che attualizzano l’eredità dantesca: “Dante e la mobilità, pellegrino itinerante della libertà”, e “Dante, lo spedale fiorentino di Santa Maria Nuova e le grandi pandemie dell’Europa medievale e moderna”.

Per partecipare al Premio Firenze, c’è tempo fino al 23 ottobre. La cerimonia di premiazione si terrà nel Salone dei Cinquecento, l’11 dicembre 2021, alle 10, per la Letteratura, e alle 16.30 per le Arti Visive. Qui tutte le informazioni.