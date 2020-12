Italian Art Trust Onlus lancia il suo bando per artisti under 35

Italian Art Trust Onlus, in collaborazione con Loconte&Partners – Studio Legale e Tributario, ha aperto il suo primo bando dedicato al supporto dell’arte emergente, attraverso la produzione di un progetto artistico da esporre in una delle sedi del Gruppo Banca Generali Private, partner tecnico dell’iniziativa. Il bando è rivolto ad artisti under 35, italiani o stranieri che studino o lavorino in Italia da almeno 12 mesi, attivi nel settore dell’arte contemporanea, senza limiti di tecnica, dalla pittura alla grafica, dall’installazione alla scultura, dalla performance alla videoarte alla fotografia.

Italian Art Trust Onlus è un progetto no-profit volto al finanziamento, sostegno e promozione di giovani artisti under 35. Nasce con l’intento di sviluppare iniziative di utilità sociale nei settori della promozione dell’arte e della cultura, al fine di fornire supporto economico e laboratoriale ai giovani artisti durante il loro percorso accademico e post-accademico. L’obiettivo è quello di finanziare e salvaguardare la produzione artistica contemporanea in Italia promuovendone l’esposizione al pubblico.

Il bando prevede l’attribuzione di un premio di produzione volto a finanziare la realizzazione di progetti artistici che verranno selezionati come meritevoli da un comitato di esperti indipendenti. Il comitato che selezionerà i progetti è costituito da Rolando Anselmi, gallerista Galerie Rolando Anselmi, Matteo Bergamini, direttore di Exibart, Germano Bonetti, collezionista, Franz Botré, direttore di Arbiter, Rossella Farinotti, curatrice, critica d’arte e giornalista, Francesco Lecci, gallerista Clima Gallery, Edoardo Monti, collezionista, curatore e fondatore di Palazzo Monti, Marco Poggiali, gallerista Galleria Poggiali, Stefano Raimondi, curatore e direttore di Art Verona, Donatella Saroli, ricercatrice e producer, Luca Zuccala, giornalista e vicedirettore di Artslife.

Il premio di produzione che sarà attribuito ai vincitori è destinato a coprire tutti i costi necessari per la realizzazione del progetto selezionato. Il fondo iniziale prevede una somma di 3mila euro messa a disposizione dal Gruppo Banca Generali Private. Tale somma potrà essere incrementata tramite una campagna di raccolta fondi, aperta contestualmente al lancio del bando. Le persone fisiche e giuridiche che vorranno sostenere le iniziative di Italian Art Trust Onlus mediante erogazioni liberali, potranno beneficiare delle agevolazioni fiscali previste dalla normativa vigente.

Per partecipare è possibile inviare la domanda di partecipazione entro le ore 12 del 10 febbraio 2021, a italianart@leptrustee.it. I vincitori saranno annunciati da marzo 2021, mentre il termine per la produzione dell’opera vincitrice è fissato per 60 giorni

dall’assegnazione del Premio di produzione. Per tutte le informazioni, potete cliccare qui.