Letteratura e Arti Visive al Premio Firenze 2025: aperte le iscrizioni

Sono aperte le iscrizioni alla 42ma edizione del Premio Firenze di Letteratura e Arti Visive, promosso dal Centro Culturale Firenze-Europa Mario Conti. Nato per valorizzare il talento artistico e letterario in Italia e all’estero, il riconoscimento si articola in due grandi aree, Arti Visive e Letteratura, e si conferma uno degli appuntamenti più longevi del panorama culturale nazionale.

Il termine per la presentazione delle candidature è fissato al 18 ottobre 2025. La cerimonia di premiazione si terrà a Firenze, nel maestoso Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio, sabato 6 dicembre 2025: al mattino la sessione letteraria, nel pomeriggio quella dedicata alle arti visive.

Premio Firenze 2025: le sezioni in concorso

Per le arti visive il concorso prevede quattro sezioni a tema libero: Pittura, Scultura, Grafica (tradizionale e digitale) e Fotografia (digitale e analogica). I primi tre classificati riceveranno rispettivamente il Fiorino d’oro, d’argento e la Medaglia di bronzo, con l’opportunità di esporre le proprie opere nel suggestivo Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio durante la cerimonia di premiazione. Una selezione di lavori sarà inoltre presentata in una mostra collettiva a Firenze e raccolta nel catalogo ufficiale e nella mostra virtuale della XLII edizione.

Sul versante letterario, le sezioni comprendono Poesia edita e inedita, Saggistica storica o letteraria edita, Narrativa/Memorialistica edita e Racconto inedito. Anche in questo caso i primi tre classificati riceveranno il Fiorino d’oro, d’argento e la Medaglia di bronzo, insieme a premi in assegno come previsto dal bando.

Giovani e premi speciali

Confermato anche per il 2025 il Premio Firenze Giovani, dedicato ai partecipanti under 35. I vincitori riceveranno il Fiorino d’oro e un premio in denaro, con l’obiettivo di sostenere la creatività emergente. A questi si aggiungeranno diversi Premi Speciali, assegnati direttamente dalle Giurie di merito.

Per consultare il bando completo, si può cliccare qui.