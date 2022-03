LIQUIDA PHOTOFESTIVAL: una call per nuove narrazioni visuali

All’interno del complesso panorama artistico contemporaneo, i cui futuri sviluppi si giocano sempre più su paradigmi digitali e intangibili, Liquida Photofestival vuole essere un riferimento per restituire lo stato della ricerca fotografica nelle sue diverse forme d’espressione. Un festival in cui l’immagine scorre, assecondando il sentiero di un fiume a volte impetuoso, a volte docile e mai uguale a se stesso. Liquida punta sull’essere inafferrabile, effimera, ubiqua, potente, malleabile.

Del resto, le immagini ci abitano, da queste siamo pervasi in ogni momento della nostra esistenza e il ruolo della fotografia è proprio quello di essere “liquido”, sempre più simile a un’immagine mentale che a un oggetto. Su questa intrinseca capacità dei nuovi talenti della fotografia contemporanea di costruzione di una dimensione del pensiero, a monte di un progetto, nasce il format di Liquida Grant.

A partecipare può essere chiunque. Niente paletti, nessun tema prestabilito o limite d’età. L’unico vincolo è essere dei liberi produttori e consumatori di immagini in grado di dare forma a nuove narrazioni visuali. Non ci sono limitazioni nei diversi approcci fotografici, è ammesso il reportage così come la street photography, la fotografia di moda, la ritrattistica o la fotografia di ricerca. Liquida Grant vuole attribuire al mezzo fotografico il valore di linguaggio universale e permettere a chiunque, nel momento in cui queste immagini fluide e liquide si manifestano, di esprimersi liberamente, tanto dal punto di vista della produzione autoriale quanto della riflessione fotografica.

Le domande possono essere presentate entro il 7 marzo 2022, seguendo il form di iscrizione sul sito dedicato. Le candidature saranno valutate da una giuria composta dal comitato artistico e dalla direttrice del festival, Laura Tota. Gli scatti che meglio restituiranno la potenza dell’immagine nel raccontare il caleidoscopio della contemporaneità saranno esposti in una mostra collettiva dal 5 al 29 maggio prossimo, all’interno dell’Ex Galoppatoio dell’ARTiglieria Con/temporary Art Center di Torino. Mentre all’autore dello scatto premiato come migliore verrà offerta l’opportunità di partecipare gratuitamente alla sezione “New Eyes” di ImageNation Milano 2022, prevista per settembre 2022 presso la Fondazione Matalon.

Ciascun partecipante può iscriversi al premio soltanto una volta, candidando una o più fotografie appartenenti a un unico progetto. Soltanto un lavoro verrà selezionato per ciascun vincitore ma sarà data visibilità sui canali social ufficiali di Paratissima alle candidature ritenute più valide, indipendentemente dall’avvenuta selezione o meno. Per tutte le altre informazioni, visitare il sito ufficiale di Liquida Grant.