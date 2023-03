Movin’Up Spettacolo-Performing Arts: proroga al termine di consegna delle candidature

La 24^ edizione di Movin’Up, il bando rivolto al sostegno della mobilità artistica e dell’internazionalizzazione delle carriere emergenti, ha raccolto un grande numero di richieste di informazioni e di accessi alla piattaforma web dedicata. In considerazione di ciò, e per agevolare il completamento delle domande da parte degli artisti e delle artiste e favorire la piena attuazione del programma di sostegno, gli enti promotori hanno deciso di prorogare il termine di compilazione e trasmissione delle candidature alle 12 (ora italiana) di giovedì 13 aprile.

Restano invariate le modalità e le clausole di partecipazione originariamente previste. Sono dunque ammessi creativi tra i 18 e i 35 anni di età che operano con obiettivi professionali e che sono stati ammessi o invitati ufficialmente all’estero da enti pubblici e / o privati, istituzioni e / o organizzazioni internazionali, per esperienze di residenza, produzione o co-produzione, circuitazione-tournee, formazione, promozione.

Movin’Up permette agli artisti di richiedere un sostegno a copertura – totale o parziale – dei costi vivi sostenuti per la realizzazione dei loro progetti con destinazioni a livello mondiale nei settori di musica, teatro, danza e circo contemporaneo. La nuova edizione aveva inoltre già confermato i sub-obiettivi per candidature con specifici criteri di appartenenza territoriale degli artisti (focus Emilia Romagna); e di sviluppo geografico dei progetti internazionali (focus Macroregione Adriatico – Ionica).

Viene posticipata con lo stesso termine anche la scadenza di presentazione della Manifestazione di Interesse per il Premio Speciale Movin’Up IN. I risultati verranno resi pubblici entro la fine del mese di Maggio 2023 dopo le procedure di verbalizzazione, secondo i tempi tecnici necessari e i calendari lavorativi disponibili.

Movin’Up è promosso da una rete composita di istituzioni e associazioni: Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo e GAI – Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani insieme con la Regione Puglia per il tramite del TPP – Teatro Pubblico Pugliese Consorzio Regionale per le Arti e la Cultura e con GA/ER Associazione Giovani Artisti dell’Emilia-Romagna.

Le candidature possono essere presentate solo ed esclusivamente tramite procedura online e la partecipazione è gratuita. Per informazioni, potete cliccare qui.