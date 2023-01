Premio Cramum: presentato a Milano il bando per la decima edizione

Premio Cramum compie dieci anni e si rinnova. Nato nel 2012 per colmare il gap generazionale dell’arte, dopo la collaborazione con il Comune di Milano e coerentemente con la propria vocazione di Corporate Social Responsibility, Cramum guarda con maggiore attenzione il ruolo dei soggetti privati.

Sabino Maria Frassà, direttore del Premio, ci ha anticipato che «In un contesto di risorse pubbliche sempre più contingentate a fronte di sempre maggiori cogenti sfide, il soggetto privato in tutte le sue forme è chiamato a giocare un inedito ruolo, a fare la differenza anche nell’arte». Il titolo della nuova edizione, “Eroi?”, è un dichiarato scopo di analisi – attraverso l’arte contemporanea – dell’essenza dell’essere umano e del suo essere un eroe sopravvissuto con ampio spazio alla sua rappresentazione nell’arte con e in tutte le sue forme ed espressioni.

Tra le novità annunciate il cambio di location: la finale del Premio sarà ospitata a gennaio 2024 all’interno della mostra “Eroi?” a Busto Arsizio presso il Campus di Reti SpA, società leader nella consulenza IT e sede della prestigiosa collezione d’arte del fondatore e Presidente dell’azienda, Bruno Paneghini e di sua moglie Ilenia. Fuori concorso e in mostra ci sarà un unico artista, l’Artista Maestro dell’anno, Francesca Piovesan, decretata dal direttivo del Premio Cramum per il forte e originale contributo allo sviluppo di una matura analisi della rappresentazione del corpo umano nell’arte contemporanea. Le opere di Piovesan dialogheranno con i finalisti under 40 selezionati attraverso il bando.

Bruno Paneghini, che ha sempre seguito il Premio, prima come spettatore prima poi come giurato, intervenendo nella presentazione si è dichiarato «Orgoglioso che Reti SpA possa accogliere la X Edizione del Premio Cramum, la cui visione sempre più volta all’essere un talent program sposano pienamente l’animo stesso del Campus che intendo innanzi tutto quale strumento per individuare, sostenere e preparare l’eccellenza in ogni sua forma attraverso un percorso di mutua e continua crescita».

Grazie a Reti SpA, al vincitore/vincitrice spetterà oltre al cubo in marmo, simbolo del premio, un budget di 2500 euro per realizzare una propria mostra personale al Mercato Centrale Milano, che si conferma partner strategico del Premio Cramum, dopo aver ospitato la precedente mostra della finale nel 2022. Ha commentato Elisabetta Giusta, responsabile dei progetti culturali per Mercato Centrale: «Condividiamo la sostanza del Premio Cramum, non solo nella promozione del contenuto artistico, ma anche in quanto piattaforma per dare spazio alle idee delle nuove generazioni con il supporto dei grandi navigati, che si ritrova al Mercato nella selezione degli artigiani del cibo. L’evoluzione della nostra collaborazione che ci porta a ospitare la mostra personale del prossimo vincitore, è la naturale trasformazione di un rapporto che è nato virtuoso con fondamenti, visioni e obiettivi comuni».

Si aggiunge il Premio Speciale Reti for Art, un premio acquisizione da parte di Bruno e Ilenia Paneghini (del valore amssimo di 2500) di un’opera dei finalisti – scelta dalle persone che vivono e lavorano nello spazio – che entrerà a far parte in modo permanente della loro Collezione presso la Reti SpA.

La giuria che valuterà gli artisti finalisti è composta da: Marzia Apice, Valentina Ardia, Elsa Barbieri, Loredana Barillaro, Giuseppe Casarotto, Jacqueline Ceresoli, Carolina Conforti, Paola Coppola, Camilla Delpero, Riccardo Fausone, Raffaella Ferrari, Antonio Frassà, Rosella Ghezzi, Pier Luigi Gibelli, Gian Luca Granziera, Maddalena Labricciosa, Veronica Lempi, Andrea Margaritelli, Ilaria Mauri, Marco Miglio, Annapaola Negri-Clementi, Arianna Panarella, Ilenia e Bruno Paneghini, Federico Pazzagli, Francois-Laurent Renet, Giulia Ronchi, Elisabetta Roncati, Alessandro Scarano, Carolina Trabattoni, Massimiliano Tonelli, Valeria Vaselli, Maurizio Zanella, Emanuela Zanon. Si aggiungono Francesca Piovesan e cinque “Maestri Amici”, artisti di chiara fama, che da anni sostengono e sono vicini al premio Cramum: Letizia Cariello, Alberto Di Fabio, H.H. Lim, Franco Mazzucchelli, Fulvio Morella.

Per tutte le informazioni sul bando della decima edizione del Premio Cramum, potete cliccare qui.