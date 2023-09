Nove categorie per due sezioni, fiorini d’oro e d’argento, medaglie di bronzo, menzioni, diplomi e premi speciali per celebrare uno dei padri della lingua italiana. C’è tempo fino al 21 ottobre 2023 per partecipare alla 40ma edizione dello storico Premio Firenze di Letteratura e Arti Visive, rivolto a letterati e artisti italiani e stranieri. Pittura, scultura, grafica, fotografia sono le categorie in gara per la sezione Arti Visive, a tema libero. Poesia edita, poesia inedita, saggistica edita, narrativa/memorialistica edita, racconto inedito, sono invece le categorie in lizza per la sezione Letteratura. All’interno del concorso è riservato ai concorrenti under 25 il Premio Firenze Giovani, al fine di incentivare l’attività letteraria ed artistica dei talenti emergenti.

La manifestazione è promossa dal Centro Culturale Firenze-Europa Mario Conti che, per onorare il Quarantennale del Premio, ha deciso di ampliare, esclusivamente per questa edizione, la rosa dei riconoscimenti in assegno ai vincitori e la loro quantificazione, che vanno dai 250 a 1000 euro.

E per celebrare il 150mo anniversario della scomparsa di Alessandro Manzoni, oltre che il 30mo anno della nascita dell’Unione Europea, saranno assegnati dalle Giurie di merito altri due Premi Speciali: Fiorino d’oro e premio in denaro – con esposizione in Palazzo Vecchio nel corso della Cerimonia, ove espressioni del comparto Arti Visive – a due opere collegate alle tematiche Alessandro Manzoni nel 150° della scomparsa e Unione Europea nel 30° della nascita.

La Giuria Letteraria è presieduta da Enrico Nistri e composta da Marina Alberghini, Federico Berlincioni, Marino Biondi, Ruth Cardenas, Marco Cellai, Rita Funes, Anna Maria Giglio (segretaria), Pier Paolo Guidi, Francesca Livia Mangani Camilli, Luciano Mecacci, Luca Ravazzi, Adalberto Scarlino, Pierandrea Vanni, Valeria Vitti. La Giuria Arti Visive, presieduta da Riccardo Saldarelli, è composta da Giusi Celeste, Antonella Fantozzi, Roberta Fiorini (segretaria), Carlotta Fuhs, Riccardo Germogli, Achille Michelizzi, Daniela Pronestì, Silvia Ranzi, Massimo Ruffilli e Milvio Sodi.

La Cerimonia di Premiazione del XL Premio Firenze di Letteratura e Arti Visive si terrà sabato, 16 dicembre 2023, nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio e verrà articolata in due sessioni: nella prima saranno consegnati i Premi e i Diplomi delle Sezioni Letterarie. Nella seconda saranno assegnati i sunnominati riconoscimenti delle Sezioni Arti Visive.

Per tutte le informazioni sul bando, si può cliccare qui.