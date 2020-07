Ritratto a mano: aperte le selezioni per il workshop con Francesco Arena

Capire come scoprire se stessi e, quindi, raccontare il mondo che ci attraversa, approfondendo le potenzialità del ritratto, il linguaggio più immediato della rappresentazione e della forma. Questa è una delle finalità di “Ritratto a mano”, il workshop curato da Giuliana Benassi e organizzato da Angelo Bucciacchio e Giuseppe Pietroniro, in collaborazione con l’Associazione Culturale ReTe2 / Controconvento, che quest’anno, arrivato alla sesta edizione, sarà condotto da Francesco Arena, dal 20 al 28 agosto, nella suggestiva cornice dell’ex Convento delle Clarisse di Caramanico Terme, in provincia di Pescara.

Qui, in questo complesso architettonico incastonato tra i monti della Maiella e del Morrone e circondato dalle valli dei fiumi Orfento e Orta, 12 artisti, scelti dalla commissione composta dall’artista-tutor, dal curatore e dagli organizzatori, potranno avere l’opportunità di confrontare e ampliare le proprie ricerche, per sviluppare un nuovo progetto da presentare pubblicamente, a conclusione del workshop.

Scoprendo il Ritratto a mano, con Francesco Arena

Nato nel 1978, a Torre Santa Susanna, in provincia di Brindisi, Francesco Arena attualmente vive e lavora a Cassano delle Murge, in provincia di Bari. Partendo dall’analisi delle realtà della storia, della società e della politica, ricontestualizzate attraverso passaggi allusivi e sovrapposizioni di segni e materiali, la sua ricerca si esprime principalmente in sculture e installazioni di varie dimensioni, dall’intervento minimo alla presenza ambientale.

Arena ha esposto in diverse mostre personali e collettive presso sedi prestigiose, in Italia e all’estero, come il Walker Art Center di Minneapolis, il Metropolitan Museum di Manila, la Fondazione Merz e la Fondazione Sandretto di Torino, il Museo Madre di Napoli, la Triennale di Milano, il Castello di Rivoli, la GAMEC di Bergamo. Recentemente ha presentato una grande installazione nel Parco Archeologico del Colosseo, la prima scultura permanente.

Nel corso di “Ritratto a mano”, Francesco Arena accompagnerà gli artisti selezionati in un’indagine sull’ampio tema del ritratto, mettendo in campo le proprie riflessioni e i propri metodi per creare un confronto e un dialogo con ciascuno dei partecipanti, sia a livello individuale che collettivo. «Con il ritratto è in gioco la sorta della figura in generale: della rappresentazione, della finzione, quindi della presenza e della verità», scriveva Jean Luc Nancy, nel suo saggio pubblicato nel 2014, L’altro ritratto, saggio realizzato dopo l’omonima mostra del 2013 al MART.

«Il laboratorio, condotto dall’artista Francesco Arena, si apre con l’obiettivo di lavorare sull’analisi del processo artistico inteso come fase di studio, attribuzione di significato e riflessione semiotica della costruzione di immagini. L’analisi delle singole ricerche sarà messa al centro come metodo ed elemento di indagine sperimentale per tracciare una corrispondenza tra la progettualità artistica e la riflessione sulle radici profonde da cui l’opera si origina. Il progetto intende riscoprire la continuità fra l’esperienza estetica e il normale processo di vita per ritornare alla fonte esperienziale e alla tradizionale analisi materica attraverso un’indagine accompagnata dall’artista-tutor, il quale metterà in campo le proprie riflessioni e i propri metodi per creare un confronto e un dialogo con ciascuno dei partecipanti, sia a livello individuale che collettivo», spiegano gli organizzatori del workshop che, prima di Francesco Arena, ha visto alternarsi come tutor Stefano Arienti e Giuseppe Pietroniro (2014), Simone Berti e Valentina Vetturi (2015), Gianni Caravaggio (2016), Jorge Peris (2018), Josè Angelino (2019).

Come partecipare al workshop

Il workshop è rivolto ad artisti senza distinzioni di età, sesso e nazionalità. Per partecipare al workshop è possibile inviare la propria candidatura entro e non oltre il 7 agosto 2020, all’indirizzo mail ritratto.a.mano@gmail.com. È necessario allegare una descrizione della propria attività di ricerca e una breve biografia in formato pdf, tre immagini dei propri lavori o progetti di ricerca in formato pdf.

Il costo di partecipazione per i giorni dal 20 al 28 agosto, compreso alloggio, è di 240 euro. A causa delle nuove misure d’emergenza, la sistemazione sarà gestita attraverso strutture esterne e contigue all’Ex-Convento. I nomi dei 12 partecipanti verranno resi noti entro il 10 agosto 2020.

Qui potete trovare tutte le informazioni sul bando.