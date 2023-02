Un Premio più premi: aperte le iscrizioni al Combat Prize 2023

C’è tempo fino al 6 maggio 2023 per partecipare alla 14ma edizione del Premio Combat Prize, il concorso internazionale dedicato alle molteplici espressioni dell’arte contemporanea. Considerato tra i riconoscimenti più significativi in Italia, il Combat Prize è promosso dall’Associazione Culturale Blob ART ETS ed è suddiviso in più categorie, tutte a tema libero: concorso prevede la selezione di 80 opere, suddivise in cinque sezioni Pittura, Grafica, Fotografia, Video-Performance, Scultura e Installazione. Il tema per tutte le categorie è libero e, tra i criteri fondamentali, verranno riconosciute in particolare la qualità, la ricerca, l’originalità e la contemporaneità dell’opera.

Tutte le opere dei partecipanti saranno pubblicate sul sito e, per ogni artista, sarà realizzata una scheda contenente l’opera in concorso. La selezione delle opere finaliste sarà effettuata da una giuria artistica composta da sette membri. Le opere selezionate saranno 30 per la sezione Pittura, 10 per la sezione Grafica, 20 per la sezione Fotografia, 10 per la sezione Video – Performace e 10 per la Scultura e Installazione. Sarà qundi il Museo Giovanni Fattori di Livorno – Granai di villa Mimbelli, sede principale, a ospitare la mostra degli 80 finalisti che, quest’anno, tornerà a vivacizzare l’estate livornese, dal 17 giugno all’8 luglio 2023. Per tutte le informazioni sul bando, potete cliccare qui.

Tra gli 80 finalisti esposti in mostra saranno scelti i vincitori assoluti, che verranno proclamati l’8 luglio 2023. 10mila euro saranno assegnati al vincitore del Premio Combat, 1500 euro a ciascun vincitore della rispettiva categoria, L’opera vincitrice del Premio Combat rimarrà di proprietà dell’Associazione culturale Blob Art, mentre le altre di proprietà degli artisti.

In programma anche altri premi. Il Premio Galleria prevede la realizzazione di una mostra personale o collettiva o progetto site-specific, nella stagione espositiva 2023-2024, in collaborazione con le seguenti gallerie e spazi indipendenti, che potranno scegliere autonomamente il vincitore tra i finalisti: A+B gallery, Brescia, IAGA contemporary Art, Cluj, Romania, Galleria Studio G7, Bologna, Lunetta 11, Borgo Lunetta, Cuneo, Magazzeno, Ravenna, Marina Bastianello Gallery, Venezia, SAC spazio arte contemporanea, Livorno. L’Azienda Poliart, leader nella lavorazione del polistirene espanso, premierà un artista selezionato tra i finalisti, sostenendo la produzione di un’opera. Qui tutti i vincitori della scorsa edizione.