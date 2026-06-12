Superano i 200 milioni di euro gli incassi generati dai visitatori dei luoghi italiani della cultura. L’Osservatorio Big Data e Luoghi della Cultura di Fondazione Delphos, centro di ricerca indipendente che analizza per ottimizzare l’accoglienza e promuovere il settore culturale, ha registrato che nel primo quadrimestre del 2026 i luoghi italiani della cultura hanno registrato un incremento degli ingressi dell’11,6% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente: i visitatori dei musei italiani continuano ad aumentare. Su un campione omogeneo di 173 siti monitorati in entrambe le annualità, si è passati infatti da 7,7 a 8,6 milioni ingressi. Se si considera l’intero campione del 2026 – che include 223 luoghi, il 15% in più rispetto ai 194 del 2025 – la cifra sale a 9,5 milioni. A trainare questa crescita sono soprattutto musei, gallerie e raccolte, segnando un incremento di 22 unità (da 105 a 127 siti monitorati).

Quanto di questa crescita è strutturale e quanto dipende da un calendario di mostre particolarmente favorevole? I dati del prossimo quadrimestre daranno una risposta più solida. I numeri raccontano qualcosa di più di una semplice ripresa post-pandemica ormai assorbita. Siamo davanti a un pubblico che sempre più spesso prenota online e arriva da Paesi che fino a pochi anni fa erano marginali nelle statistiche, segno di una geografia della curiosità culturale che si sta ridisegnando. I musei italiani restano una delle mete più desiderate al mondo ma il profilo di chi li frequenta, sicuramente, è in trasformazione.

Chi paga e chi entra gratis: le percentuali

La quota di ingressi a pagamento si mantiene strutturalmente stabile: nel campione omogeneo si attesta al 68,4%, pressoché invariata rispetto al 68,9% del 2025, ma la distinzione tra grandi città e resto del territorio appare netta se si considera che nei nove principali centri urbani monitorati – tra cui Roma, Firenze, Milano, Venezia e Napoli – la quota di paganti è predominante e stabile, al 72%; nelle altre città, invece, il rapporto è più equilibrato, con i paganti scesi al 57,3% (dal 60,7% del 2025) e i gratuiti che salgono di conseguenza. Sul fronte dei prezzi, la tendenza è univocamente al rialzo. Il rincaro più marcato riguarda i biglietti ridotti, cresciuti del 9,2% a una media di 7,51 euro, seguiti da pass e abbonamenti (+7%, ora a 6,73 euro) e dai biglietti interi, che aumentano del 6% portandosi a 11,92 euro di media.

Mostre temporanee e musei stabili

L’analisi mostra dinamiche molto diverse a seconda della tipologia di sito. Nei palazzi storici e negli spazi espositivi dedicati a mostre temporanee si registra un crollo degli ingressi gratuiti (-43,7%), compensato da una forte crescita dei biglietti ridotti (+32%) e interi (+13,9%): un andamento legato alla natura commerciale degli eventi invernali e primaverili di richiamo. Nei musei tradizionali i gratuiti calano più moderatamente (-2,7%) mentre i ridotti crescono del 3,2%. Le aree archeologiche restano invece sostanzialmente stabili.

Come si paga

Oltre il 90% delle transazioni passa per due canali: la cassa fisica, ancora predominante al 54,2% (in lieve calo), e la vendita online al 38,1%. Sul fronte dei metodi di pagamento, i pagamenti online sfiorano il 40% del totale, mentre il contante scende sotto la soglia psicologica del 15% (14,7%, dal 16% del 2025); i POS on site si attestano al 22,7%, mentre i bonifici al 2,2%.

Da dove arrivano i visitatori

Il monitoraggio delle transazioni online, con circa 6 milioni di record, permette inoltre di tracciare la provenienza geografica dei visitatori. In quest’ottica, l’Italia si conferma in testa con circa il 30% del totale, quota stabile rispetto al 2025. Tra i turisti stranieri, la novità più rilevante è il sorpasso del Regno Unito sugli Stati Uniti, con i visitatori britannici che salgono all’11,85% staccando nettamente gli americani, scesi dal 9,18% al 7,18%. Spagna (6,44%) e Francia (4,39%) occupano il quarto e quinto posto. Esce dalla top 10 l’Irlanda, che l’anno scorso pesava invece per il 2,14%. Entrano invece Cina (1,77%) e Brasile (1,72%), due mercati in crescita che segnalano una progressiva diversificazione della domanda internazionale.

Il paradosso del panorama culturale italiano

Proprio oggi, il settore culturale italiano si prepara alla mobilitazione di lavoratrici e lavoratori di musei, biblioteche, archivi, teatri, fondazioni lirico-sinfoniche, istituzioni culturali pubbliche e private, insieme a numerosi professionisti dell’arte contemporanea e dello spettacolo: si tratta del primo sciopero nazionale unitario del settore cultura dopo oltre 50 anni.

Se da un lato, quindi, si può trarre un bilancio positivo di una temperatura relativa a ingressi e visite dei luoghi cultuali, dall’altro il valore sociale del lavoro di chi permette che tali luoghi rimangano aperti e offrano un servizio ottimale non viene tenuto in adeguata considerazione. Le condizioni di lavoro nel settore restano più che critiche, con personale sottorganico, contratti precari, turni di lavoro pesanti, un mancato riconoscimento giuridico e professionale, non menzionando l’esigua fetta di risorse pubbliche destinate alla ricerca artistica, agli spazi indipendenti e alle istituzioni culturali.

Se gli ingressi crescono e i visitatori stranieri aumentano, chi accoglie e gestisce questi flussi lo fa spesso senza tutele adeguate. E guardando ai numeri in crescita, al divario sempre maggiore tra la narrazione di un’eccellenza e e le effettive condizioni dei lavoratori, appare ancora maggiore la contraddizione che fa sì non avvenga il riconoscimento di un lavoro che, spesso, resta invisibile.