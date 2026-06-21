C’è qualcosa di profondamente intimo nel varcare la soglia dello studio di un artista quando le luci si sono ormai spente. Nelle scatole di cartone, nei vecchi ritagli, nelle lettere sgualcite e nelle fotografie sfocate che popolano quegli ambienti, non si conserva soltanto la polvere del tempo, ma il battito originale della creazione.

Negli ultimi tempi, questi giacimenti di memoria non vengono più percepiti come freddi depositi. Al contrario, gli archivi d’artista si sono rivelati per ciò che sono realmente: luoghi pulsanti di studio e di trasmissione culturale, essenziali per proteggere e far viaggiare nel futuro non solo i lavori finiti, ma le intenzioni più profonde, le sperimentazioni e l’anima stessa degli autori.

L’associazione milanese AitArt ha compreso questa urgenza poetica fin dalla sua fondazione, avvenuta nel dicembre del 2014. AitArt è la prima rete sul territorio nazionale che protegge e mette in connessione queste preziose eredità visive e promuove quotidianamente un’etica della cura e della condivisione per salvaguardare il patrimonio esistente e stimolare la nascita di nuovi centri di documentazione. La sfida odierna, del resto, risiede nella fragilità stessa dei linguaggi visivi contemporanei: pratiche effimere, installazioni e supporti complessi che rischiano di disperdersi senza una struttura solida capace di preservarne il processo e i materiali nel tempo.

Un percorso formativo per proteggere la memoria

Proprio per non lasciare che i ricordi e le fatiche intellettuali sfumino, AitArt promuove — dal 30 giugno al 2 luglio — una esclusiva sessione del suo percorso formativo dedicato alla formazione di curatori d’archivio d’artista che intendono prendersi cura di queste istituzioni. Coordinato da Alessandra Donati, il corso si articola come un mosaico di competenze trasversali e dialoghi interdisciplinari.

È un prezioso ricettario che unisce la sensibilità storico-artistica alle regole più rigorose del settore: si viaggia dall’organizzazione quotidiana della documentazione alla gestione dei diritti d’autore, passando per le tutele assicurative, la circolazione delle opere e la catalogazione. Al centro di tutto vi è l’acquisizione di una perizia specialistica per verificare l’autenticità dei lavori, tracciando un confine chiaro contro la contraffazione per valorizzare l’eredità di chi ha fatto della creatività la propria vita.

Verso un network integrato e pubblico

Nessun artista crea d’altronde in una bolla astorica o in una solitudine assoluta; la cultura è un recinto aperto all’incontro. L’efficacia di questo progetto risiede proprio nella sua capacità di fare rete, una costellazione in continua espansione unita da valori condivisi e buone pratiche gestionali.

Il network consolidato da AitArt nel corso di oltre dieci anni di attività unisce istituzioni museali di grande rilievo pubblico — come la GNAMC di Roma, la GAM di Torino o il Centro Pecci di Prato — a fondazioni e comitati privati che custodiscono le vicende di figure indimenticabili, dall’universo tessile dei Missoni alle visioni intime di Giorgio Morandi, Filippo de Pisis e Carol Rama. Accanto a loro, le tracce e i ricordi di Costantino Anselmi, Giancarlo Ossola, Fausto Pirandello ed Ernesto Treccani trovano una casa comune in dialogo con l’esperienza di Cittàdellarte – Fondazione Pistoletto.

In questo fitto fluire le opere e i documenti non sono frammenti isolati, ma presenze vive che continuano a interrogare il nostro tempo. L’archivio si fa così strumento di rivelazione: uno scrigno in continua ridefinizione dove la materia tangibile incontra lo spirito originario dell’arte, l’unica coordinata possibile per trattenere ciò che altrimenti andrebbe perduto.