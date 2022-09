All the Beauty and the Bloodshed: la storia di Nan Goldin dietro il documentario

La 79ma Mostra del Cinema di Venezia si è tinta d’arte contemporanea, anzi, nello specifico di fotografia e dei suoi risvolti sociali: “All the Beauty and the Bloodshed”, della regista Laura Poitras, si è infatti aggiudicato il Leone d’oro per il miglior film. Al centro del documentario – unica pellicola di questo genere in gara –, la vita personale travagliata di Nan Goldin, la sua ricerca artistica di forte impatto e la lunghissima battaglia contro la cosiddetta “filantropia tossica” e le relazioni troppo vicine e “pericolose” tra i grandi musei internazionali e la famiglia Sackler, proprietaria della famigerata casa farmaceutica Purdue Pharma.

All the Beauty and the Bloodshed: la storia dietro il documentario

Diapositive e dialoghi, fotografie e filmati, intrecciando dimensione intima e pubblica, per raccontare le vicende di Nan Goldin. Nata a Washington DC nel 1953, grazie al suo strenuo impegno Goldin è stata recentemente inclusa nella classifica delle 100 persone più influenti al mondo per il Time. Per raccontarne la storia, Laura Poitras, che nel 2015 vinse l’Oscar per il miglior documentario con “Citizenfour”, mette in primo piano la “Ballad of Sexual Dependency”, la serie fotografica di Goldin diventata leggendaria per l’inedita narrazione visiva, candida e spietata, dolorosa e imparziale, della tossicodipendenza. Ma sullo schermo scorrono anche gli altri corrosivi progetti di Nan Goldin, come “The Other Side”, “Sisters”, “Saints and Sibyls” e “Memory Lost”, esposti nelle gallerie d’arte e nei musei di tutto il mondo.

Proprio dalla conoscenza diretta e senza filtri di questa tematica così scottante, deriva la sua presa di responsabilità verso la “filantropia tossica”. Nel 2018, infatti, Non Goldin fondò il collettivo PAIN, con il quale, negli ultimi anni, ha dato vita a decine di manifestazioni di protesta nei musei di tutto il mondo, denunciando pubblicamente i legami e le connessioni tra le istituzioni culturali e società dagli interessi niente affatto puliti. Tra i quali, appunto, la Purdue Pharma, società farmaceutica produttrice dell’OxyContin, un antidolorifico ritenuto tra i maggiori responsabili della crisi degli oppiacei che, negli Stati Uniti, ha fatto decine di migliaia di vittime per overdose

Dopo anni di lotta senza quartiere, tra i musei di mezzo mondo, come il Metropolitan Museum of Art, Goldin ha ottenuto risultati insperati, visto che molti musei, tra cui il Louvre, la Tate Modern e il Guggenheim, hanno deciso, con più o meno buona volontà, non solo di rimuovere il nome dei Sackler dalle targhe commemorative delle sale espositive, ma anche di non accettare più donazioni dal Sackler Trust, il fondo famigliare dedicato alle attività filantropiche e di mecenatismo.

La dedica di Luca Guadagnino al coraggio

Premiato con il Leone d’Argento alla miglior regia anche il regista italiano Luca Guadagnino, in gara con il disturbante “Bones and All”. La Giuria presieduta da Julianne Moore ha poi assegnato il Leone d’Argento a “Saint Omer”, della regista esordiente Alice Diop, e il Premio Speciale a “Gli orsi non esistono” (No Bears), di Jafar Panahi, cineasta iraniano detenuto per la sua critica al regime. Proprio al coraggio del cinema ha fatto riferimento Luca Guadagnino che, durante la premiazione, ha dedicato il Leone d’Oro ai registi iraniani Mohammad Rasoulof e Mostafa Aleahmad, arrestati nel loro Paese come Panahi.

Le Coppe Volpi ai migliori attori sono state assegnate a Cate Blanchett per “Tár” e a Colin Farrell per “The Banshees of Inisherin”. Taylor Russell, protagonista insieme a Timothée Chalamet di “Bones and All”, si è aggiudicata il Premio Marcello Mastroianni come giovane attrice emergente. A vincere nella categoria Orizzonti, dedicata alle opere più rappresentative delle nuove tendenze, è stato invece il cupo “Jang-e jahani sevom” (Terza guerra mondiale) di Houman Seyedi. Sempre nelle categoria Orizzonti, il premio come migliore attrice è andato all’italiana Vera Gemma, protagonista di “Vera”, regia di Tizza Covi e Rainer Frimmel.