Lo Schermo dell’Arte e Mymovies, per lo streaming ai tempi della crisi

Nelle ultime settimane, stiamo riconoscendo non solo quanto possa essere fragile tutto il nostro sistema ma anche quanto ogni cosa, all’interno di esso, sia collegata, procedendo dalle piccole abitudini personali alle profondissime ripercussioni sull’economia di interi Paesi, in maniera forse più diretta di quanto ci saremmo aspettati. Ed è in questa situazione in cui abbiamo dovuto rinunciare a certi momenti che consideravamo nostri a prescindere – o almeno a pensarci su due volte, prima di –, che abbiamo scoperto anche una notevole capacità di reazione. Per esempio, i musei hanno saputo appoggiarsi agli strumenti dei social network per non interrompere il loro rapporto con il pubblico. E poi, la potenzialità nell’immaginare relazioni creative, come quella tra Lo Schermo dell’Arte e MyMovies che, grazie al preziosissimo supporto di registi e autori, hanno presentato una proposta attiva di condivisione pubblica. Dal 12 marzo e fino al 3 aprile, infatti, la piattaforma di MyMovies trasmetterà in streaming una nutritissima serie di film d’artista selezionati dall’archivio dello Schermo dell’Arte.

«L’arte è sempre frutto di urgenza. Un’urgenza intima espressiva che dà risposte creative in forma di opera alle sollecitazioni del tempo. Attraverso gli strumenti che le sono propri, l’arte genera riflessione e socialità diventando di proprietà collettiva. Oggi tale dimensione ampia e aperta è annullata, sostituita da un nuovo tipo di emergenza collettiva dalle conseguenze sociali potenzialmente devastanti. È a questo che vogliamo reagire», spiegano dallo Schermo dell’Arte.

Nato a Firenze nel 2008, lo Schermo dell’Arte è uno dei Festival internazionali più seguiti, dedicato al dialogo tra arte contemporanea e cinema. Un appuntamento di culto, scandito da presentazioni di film, installazioni, progetti di formazione, residenze per artisti internazionali, senza dimenticare produzione e distribuzione. L’ultima edizione si è svolta a novembre e qui potete leggere il nostro report.

«L’arte sa inventare soluzioni in grado di oltrepassare le difficoltà. Chiamati dallo Schermo dell’Arte, gli artisti hanno immediatamente aderito mettendo a disposizione i propri film. A loro va la nostra più sincera gratitudine», continuano gli organizzatori. A oggi, hanno aderito allo streaming: Omer Fast, Continuity, Jordi Colomer, New Palermo Felicissima, Rä di Martino, The Show MAS Go on, Rebecca Digne, SEL, Alfredo Jaar, Le Ceneri di Pasolini, Adrian Paci, The Column, Luca Trevisani, Sudan. E la lista è in continuo aggiornamento.