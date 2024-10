Next Gen Awards: i talenti emergenti del cinema premiati a Roma

In occasione della Festa del Cinema di Roma si è svolta la quarta edizione dei NEXT GEN Awards, un evento che celebra i nuovi volti del cinema italiano. La premiazione si è svolta all’interno del The Rome Edition, hotel di design che ha una vocazione culturale nel suo DNA. I NEXT GEN Awards si sono affermati come un appuntamento di riferimento per il settore, offrendo una vetrina d’eccezione per i giovani artisti destinati a lasciare il segno nel mondo dello spettacolo.

In veste di padrino e madrina, a premiare questa nuova generazione sono stati Vinicio Marchioni e Milena Mancini, insieme a Federico Poletti, direttore di NEXT GEN Magazine. Tra i vincitori ci sono nomi che già fanno parlare: Gaia Girace, Ginevra Francesconi, Antonia Fotaras, Giulia Schiavo, Noemi Brando, Simone Baldasseroni, Tommaso Donadoni, Luigi Fedele, Francesco Pellegrino e Filippo de Carli.

Milena Mancini ha condiviso la sua passione per la formazione, affermando: «Incontro i giovani e cresco anch’io». Il suo rispetto per i talenti emergenti è palpabile, e il suo messaggio è stato chiaro: la connessione tra generazioni è fondamentale. Vinicio Marchioni ha portato una visione poetica, usando la metafora del funambolo di Jean Genet per ricordare che «Quando il funambolo è a 500 metri d’altezza senza una rete di salvataggio sotto, non è il filo che lo farà sopravvivere ma sarà quanto tempo avrà dedicato a quel filo. Non è il filo in sé, il rischio a salvare il funambolo da una caduta, ma il tempo e la dedizione che egli ha impiegato per perfezionare la sua arte e il suo equilibrio. Il mio messaggio per i giovani è quello di impegnarsi occupandosi del quel filo ognuno per quello che è».

Un evento di networking all’insegna del talento

NEXT GEN Awards è stato pensato come un momento di networking per dare voci a diversi talenti e piattaforma di scouting, come ha sottolineato Federico Poletti: «La nostra vocazione allo scouting ci caratterizza sin dagli esordi ed è parte del nostro DNA. In questi anni abbiamo dato voce e visibilità̀ a numerosi volti del cinema italiano che hanno dimostrato di avere talento e carisma per emergere in questo panorama sempre più competitivo. Basti pensare ai vincitori della scorsa edizione: Mattia Carrano, Domenico Cuomo, Andrea Dodero, Lea Gavino e Fotinì Peluso, che nel frattempo hanno ulteriormente consolidato le loro carriere. L’evento non solo celebra i vincitori, ma crea una rete di connessioni e opportunità per il loro futuro».

Per ribadire il legame con i giovani creativi NEXT GEN è stato scelto il designer e art director Erasmo Ciufo di Lettergram, studio creativo tra Milano e New York, che ha sviluppato l’artwork di questa edizione e lo stesso premio. L’ispirazione è stata proprio il legame con l’arte, in particolare le opere misteriose di Magritte, che sono state riviste in figure che rivelano solo in parte i volti dei talent. Un visual che vuole esprimere tutto il potenziale artistico di questa Gen Z del cinema.

I protagonisti dei Next Gen Awards

Ognuno dei vincitori porta con sé una storia unica e promettente. Gaia Girace, celebre per il suo ruolo in L’amica geniale, sta conquistando il pubblico con progetti di grande spessore, come La favorita del re. Simone Baldasseroni vanta una carriera eclettica, dalla musica al cinema dove ha brillato nel Fabbricante di Lacrime, un successo che lo ha catapultato tra i giovani più seguiti. Ginevra Francesconi, già vincitrice del Premio Graziella Bonacchi, si è fatta notare in Genitori vs Influencer e ha importanti progetti internazionali in arrivo.

Tommaso Donadoni è un nome in ascesa nel panorama televisivo, con ruoli in Blocco 181 ed è ora uno dei protagonisti di Adorazione, serie Netflix di Stefano Mordini. Giulia Schiavo ha iniziato la sua carriera nel 2017 con la serie SKAM Italia, e da allora ha preso parte a diverse produzioni tra cinema e televisione. Tra i suoi lavori più recenti, spiccano Amici per caso di Max Nardari, Malamore di Francesca Schirru e Il Patriarca di Claudio Amendola.

Francesco Pellegrino, dopo il successo in Supersex, sta guadagnando attenzione anche con la mini serie La vita che volevi di Ivan Cotroneo. Antonia Fotaras è un’attrice italo-greca che si è fatta notare per ruoli in cinema e TV. Debutta in Don Matteo 11, e poco dopo recita ne Il Primo Re di Matteo Rovere. È protagonista nella serie Netflix Luna Nera e partecipa a Skam Italia e Il Nome della Rosa.

Noemi Brando è un’attrice che si sta facendo strada nel panorama cinematografico italiano. Dopo aver partecipato a masterclass con registi come Ferzan Ozpetek e Gabriele Muccino, ha debuttato nel cinema con un piccolo ruolo in Supersex. Attualmente, è nel cast del film Sei nell’anima, diretto da Cinzia TH Torrini, dove interpreta un ruolo significativo. Dopo aver recitato in House of Gucci, abbiamo visto Filippo De Carli nella seconda stagione di Guida astrologica per cuori infranti e nel film War – la guerra desiderata, presentato alla Festa del Cinema di Roma.

Last but not least Luigi Fedele ha iniziato a recitare giovanissimo, debuttando nel film La pecora nera nel 2010, presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Nel 2022 ha avuto ruoli importanti in film come La notte più lunga dell’anno e Rapiniamo il Duce, e nel 2023 ha partecipato al cortometraggio A voce nuda. Tra i suoi ultimi lavori c’è Un posto del mondo di Francesco Falaschi, presentato lo scorso settembre Lucca Film Festival.