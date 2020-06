ContamiNation di Cappelli Identity Design chiude con Antonio Aricò

Dopo l’esordio dello scorso ottobre, ContamiNation, il format di talk di Cappelli Identity Design che dà la parola ai protagonisti del mondo dell’arte, della cultura e della comunicazione, si concluderà il 25 giugno alle ore 15, in diretta su Facebook, con Antonio Aricò.

Industrial designer nato a Reggio Calabria, Antonio Aricò e attivo tra il sud Italia e Milano con una cifra molto peculiare che unisce artigianato e serialità. Tra i suoi lavori, progetti con grandi marchi italiani come Barilla, Seletti, Alessi, Bitossi, Editamateria, Altreforme, Noberasco, Texturae, Bialetti.

Completa ContamiNation un programma di due borse di studio rivolto a studenti provenienti dall’estero per l’elaborazione di un proprio progetto di ricerca. Lo studente potrà sperimentare e costruire una propria identità creativa presso gli ambienti più dinamici del design e dell’arte di Roma. Il finanziamento delle borse, messo a disposizione da Cappelli Identity Design, prevede un periodo di otto settimane e permette agli studenti di partecipare ad una serie di attività formative, lavorando in sinergia con lo studio. A fine progetto, gli studenti avranno l’opportunità di condividere la propria esperienza e le eventuali realizzazioni in occasione di un appuntamento pubblico dedicato, presso la sede di Cappelli Identity Design.