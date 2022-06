‘Design Forever:’ la mostra di Elle Decor Italia sulla “durata” del design, a Palazzo Bovara

Con la Design Week a Milano si concentrano le novità dal mondo del design e della sua progettualità, che portano con sé la necessità di una riflessione sulla loro funzione, la loro storia e il loro rapporto con la vita contemporanea. Progetto d’eccellenza che condensa questi aspetti è “Design Forever”, il progetto di Elle Decor Italia per il Fuorisalone in occasione della sessantesima edizione del Salone del Mobile.

A Palazzo Bovara, storica residenza signorile affacciata su Corso Venezia, Elle Decor Italia ha dato vita a un percorso espositivo che coinvolge cinquanta aziende e che segna un «momento dinamico di riflessione sulle qualità intrinseche del design», come ha sottolineato la rivista. Per l’exhibition design Elle Decor Italia ha chiamato a collaborare Calvi Brambilla, che, attraverso le parole di Paolo Brambilla, hanno ricordato come «la mostra metta in scena una selezione di oltre cento arredi, tutti in produzione, di maestri e progettisti emergenti, che dimostrano come il buon design sia senza tempo». È proprio il “design senza tempo”, ha proseguito la rivista, che costituisce l’elemento di convergenza tra passato e presente (e, si può pensare attraversando le sale, anche un ponte verso il futuro).

Con queste parole Livia Peraldo Matton, Direttrice di Elle Decor Italia, ha spiegato a exibart il progetto: «”Design Forever” nasce dall’idea di dedicare un’omaggio alla durata, cioè scegliere quei progetti e quei prodotti di qualità sia dal punto di vista della progettualità sia della realizzazione che hanno nel loro DNA la capacità di durare nel tempo. A Palazzo Bovara abbiamo voluto realizzare, all’interno di stanze simboliche, un accostamento fra oggetti che hanno queste caratteristiche ma che appartengono a momenti diversi della storia del design o addirittura che vengono presentati quest’anno al Salone del Mobile. L’intento è dimostrare che è possibile costruire una casa contemporanea che mescoli in armonia e senza nostalgia pezzi di epoche diverse. Il messaggio è anche etico: progettare e produrre oggetti di qualità e che abbiano la possibilità di diventare dei timeless, che abbiano una lunga vita per poter entrare nelle nostre case e poi dialogare con tutto quello che si aggiungerà in futuro. Sostanzialmente, quindi, il progetto che abbiamo proposto quest’anno al pubblico del Fuorisalone e alla città è un’esperienza spazio-temporale che mette insieme design di qualità di epoche diverse contenuto in un volume storico interpretato in vari modi nelle diverse stanze, ciascuna con filosofie progettuali differenti e speriamo che sia una bella esperienza da un punto di vista immerso da una parte e conoscitivo dall’altra».

Grazie alla collaborazione con Antonio Perazzi “Design Forever” esce dalle sale interne del palazzo per espandersi con naturale continuità nel cortile interno: il paesaggista lo ha trasformato in un giardino temporaneo che abbraccia il visitatore portandolo in una dimensione di stratificazione temporale grazie alla «scelta di piante sempreverdi – che provengono da Catania, dai celebri Vivai Piante Faro – segue l’idea dei pezzi d’arredo e privilegia un’attenzione alla bellezza costruttiva e geometrica», come ha spiegato Perazzi stesso.

Nel progetto espositivo trova spazio, inoltre, la sperimentazione delle nuove tecnologie con l’installazione interattiva Color Wake di Kokoschka Revival, in cui – ha spiegato il collettivo – «le scie luminose intercettano e seguono i visitatori per rendere percettibile il movimento e la fruibilità dello spazio. Amplificano con un’esperienza immateriale di luce, colore e suono».

L’articolato, denso e stratificato percorso che il visitatore può intraprendere nelle sale di “Design Forever” affonda le proprie radici nella tradizione che Elle Decor Italia ha costruito sulla riflessione sul design e sul suo legame effettivo con la vita contemporanea e «si ricollega all’osservazione degli stili di vita e ai modi di abitare che sono stati oggetto delle precedenti mostre curate da Elle Decor Italia – ‘Soft Home’ (2016), ‘Concept Store’ (2017), ‘ONLIFE Millennials at Home’ (2018) e ‘Elle Decor At Work’ (2019), ‘La Casa Fluida’ (2021)», hanno ricordato gli organizzatori.