Design: Luxy sceglie Favaretto & Partners come Art Director

Luxy SpA, brand italiano attivo nella produzione di sedute per ufficio e contract, controllata dalla holding Lunedes S.p.A dell’imprenditore Giuseppe Cornetto Bourlot, porta alla guida creativa Favaretto & Partners, lo storico Studio di disegno industriale e architettura d’interni, fondato nel 1973 a Padova da Paolo Favaretto e attualmente guidato da Francesco Favaretto, in qualità di Art Director.

Sin dai primi anni ’80, Favaretto & Partners, la cui attività abbraccia vari ambiti della progettazione, dal disegno industriale alla comunicazione, dalla materia tangibile al digitale, ha partecipato alle più prestigiose Exhibition Design del mondo, dagli Stati Uniti alla Corea, sino ad arrivare ai giorni nostri, in cui Francesco Favaretto è regolarmente presente al Salone del Mobile di Milano, al Neocon di Chicago, al Ciff di New York, passando per l’Orgatec e per l’IMM di Colonia. Non mancano, inoltre, le rassegne cinesi del CIFF di Guanghzhou e la Design Sganghai.

«Siamo certi che con il suo dinamismo Favaretto potrà dare un grande contributo alla crescita dell’azienda e dei nostri prodotti simbolo del Made in Italy», ha dichiarato Giuseppe Cornetto Bourlot, presidente di Luxy, un gioiello del Made in Italy che vanta collaborazioni con designers di fama internazionale quali Massimiliano e Doriana Fuksas, Mario Ruiz, Itamar Harari e Stefano Getzel.