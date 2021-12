Elitis presenta la nuova collezione Asteré: non solo carta da parati

Correva l’anno 1925, dopo lo stile Art Nouveau o Liberty, con l’Esposizione Internazionale di Arti Decorative e Industriali Moderne, a Parigi, si impone sulla scena internazionale un nuovo gusto chiamato Déco, in Europa dal 1919 al 1930, mentre in America, in particolare negli USA, si prolungò fino al 1940. Attraverso la raffinatezza del gusto francese, l’Art Déco riscattò le arti applicate dall’anonimato, distinguendosi come una forma alternativa al Modernismo in varie categorie, dall’ebanisteria agli accessori di arredo e moda, dall’architettura fino alla carta da parati dai tempi di Paul Poiret, stilista dai molteplici interessi ed esteta degli ambienti. Eredita e rinnova l’arte della decorazione francese Elitis, storica azienda oggi presente in tutto il mondo e tra le più importanti nel settore dell’home design, fondata nel 1988 a Tolosa e che continua nella tradizione e nell’innovazione dell’arte della decorazione della casa e degli ambienti di lavoro, con carte da parati personalizzate simili a quadri d’autore, tessuti d’arredamento e accessori davvero unici, avvalendosi della collaborazione di artisti e designer internazionali.

Lo conferma la nuova collezione Asteré, una linea di carta da parati artistica prodotta da Elitis capace di coniugare qualità e originalità, tradizione e contemporaneità, sperimentazione di nuovi materiali con la ricercatezza dei dettagli per rivestimenti murali eleganti. Quest’anno ancora più originali grazie alla collaborazione di Samir Mazer, scultore di origine marocchina che imprime sulle pareti vibrazioni cromatiche e pittoriche, e di Charlotte Morot, riconoscibile dai paesaggi dalle atmosfere naturali e silenti che alterano la percezione dello spazio. Le sue vedute paradisiache suggeriscono meditazione, calma e serenità. In questa collezione si distinguono le grandi decorazioni murali dipinte a mano sulla carta da parati del duo Redfield & Dattner con soggetti ispirati alla tradizioni classiche delle decorazioni in modo contemporaneo, quasi affreschi capaci di creare effetti trompe-l’oeil da “toccare con gli occhi”, attraverso sensazioni visive che illuminano gli ambienti dai panorami variopinti.

Elitis ha messo a disposizione della collezione Asteré le proprie conoscenze sulle tecniche di stampa frutto di 30 anni di esperienza, da quelle tradizionali a colla fino a quelle serigrafiche, dalle rotocalcografie agli effetti digitali. Valori che, aggiunti alla creatività e all’abilità nell’uso delle diversità tecniche, valorizzano il disegno, il modello e ogni singolo dettaglio formale e cromatico all’insegna dell’eleganza francese. Come arte, design, pittura e scultura, luce e materie trasformino tecniche di stampa in opere d’autore, lo si vede in queste carte da parati, che trasudano energia creativa, dai molteplici linguaggi ed effetti tonali, con profondità inattese, sfumature e linee che sembrano oltrepassare il muro, aprire lo sguardo di chi abita questi intimi ambienti verso nuovi orizzonti tutti da esplorare.

Dove c’è la collezione Asteré c’è la casa dei sogni, dove l’arte è a muro, con tessuti non tessuti che si smaterializzano metaforicamente tra interno ed esterno, per vivere all’insegna di un confort visivo ed estetico, come promessa di felicità.