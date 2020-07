Everiday Experiments: l’esperimento di IKEA e Space10 che cambia il modo di vivere la casa

Il sito EverydayExperiments.com raccoglie una serie di progetti con lo scopo di cambiare il modo di vivere nelle nostre case attraverso una tecnologia d’avanguardia che si avvale dell’intelligenza spaziale e artificiale, della realtà aumentata e dell’apprendimento automatico. Tra le idee più originali rientra sicuramente Extreme Measures, un elefante gonfiabile in grado di utilizzare la mappatura spaziale e scovare gli oggetti circostanti scoprendosi un gioco simpatico per rilevare le dimensioni ed il volume. Grazie a questo ludico espediente potremmo misurare ogni ambiente della casa sulla base della grandezza che l’elefante riuscirà a raggiungere.

Home Puzzle è invece un’app creata da Random Studio che consente di scansionare lo spazio circostante per trasferirlo sullo schermo e rimodellare velocemente la posizione dei mobili. Hidden Characters è un’altra app particolarmente creativa che permette agli utenti di animare i mobili grazie alla tecnologia AR.

Field, prestigioso studio di progettazione, ha accettato la collaborazione con Ikea effettuando nuovi esperimenti come lo Spatial Instruments che utilizza la tecnologia LiDAR per digitalizzare e personalizzare la tua stanza.

ManvsMachine, altro caposaldo dell’innovazione tecnologia, ha proposto Optical Soundsystem, un sistema che permette di visualizzare, in tempo reale sulle superfici della casa, i suoni emessi dall’altoparlante scelto per l’occasione.

La lungimiranza degli studiosi impegnati alla ManvsMachine arriva ad immaginare Light Filter, un’app che consente di vedere l’aspetto della tua stanza in diverse condizioni di luce. L’esperimento è complesso in quanto arriva ad incrociare diversi dati tra cui l’ora del giorno, la direzione dei raggi, le previsioni meteorologiche. Probabilmente grazie a questo strumento ci sarà possibile anche vedere come verrebbe illuminato il nostro ambiante se si trovasse in tutt’altra zona, persino dall’altra parte del pianeta.

Per ora gli esperimenti rimangono tali ma il supporto di Space10 e numerose altre aziende (Bakken & Baeck, Cirg, Philip Pries Hennigsen, Strømlin, Set Snail, Alonso Holmes, Timi Oyedeji) potrebbero innovare completamente la nostra idea di casa fornendo delle suggestioni davvero interessanti per Ikea.