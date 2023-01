Ormai tutto è immagine, si sa. Ma questa è solo la superficie, perché sollevando ciò che si percepisce al colpo d’occhio immediato, andando a scavare nella grammatica del visivo, si trova l’alfabeto ancora più complesso della progettazione grafica. Perché disporre una riga di testo in un certo modo invece che in un altro, spostare un elemento giusto di qualche grado, può fare tutta la differenza del mondo. A questo universo da scoprire sono dedicati gli incontri di Graphic Design Lectures, programma ideato da Francesco Dondina nel 2015, in collaborazione con la Soprintendenza del Castello Sforzesco e con Giovanna Mori, conservatrice della Civica Raccolta di Stampe Achille Bertarelli.

Storie di straordinaria progettazione

Attraverso le testimonianze e le esperienze degli addetti ai lavori, Graphic Design Lectures intende promuovere le eccellenze contemporanee della progettazione grafica e della comunicazione visiva. Il target non è solo quello dei professionisti di comunicazione e degli studenti di design, lo scopo del programma è infatti quello di diffondere la cultura della progettazione grafica presso un pubblico ampio e trasversale, fornendo gli strumenti giusti per interpretare l’immagine e la sua costituzione.

«Graphic Design Lectures è un’iniziativa principalmente dedicata ai giovani», ci ha raccontato Dondina. «Un’occasione unica per entrare in contatto con i protagonisti della progettazione grafica italiana, per ascoltare le loro storie, condividere le loro esperienze, partecipare alla loro emozione mentre raccontano i progetti che hanno realizzato. Storie di vita che si intrecciano a storie di grafica. Quando ho ideato questo ciclo di conferenze nel 2015, ho pensato a qualcosa che avrei desiderato da ragazzo quando iniziavo a muovere i miei primi passi nel mondo della grafica: imparare da quelli bravi».

Graphic Design Lectures: il programma del 2023 all’ADI Museum di Milano

Dopo la precedente stagione tenutasi presso la Sala conferenze dell’Istituto Bertarelli del Castello Sforzesco di Milano dal 2015 al 2018, il format Graphic Design Lectures torna con un nuovo ciclo di conferenze presso l’ADI Design Museum e con il patrocinio di AIAP – Associazione Italiana Design della Comunicazione Visiva. Si partirà dunque il 26 gennaio 2023, alle 18:30: in calendario, un palinsesto annuale di incontri, uno al mese, pensato per avvicinare il pubblico alla progettazione grafica attraverso la voce delle eccellenze della comunicazione visiva italiana.

Sono stati invitati a partecipare all’edizione 2023 progettisti e studi grafici italiani differenti per background e declinazioni, con l’intento di mostrare le tante anime della progettazione grafica, un mestiere – e un’arte – in continua trasformazione. A raccontare le loro storie, RovaiWeber design, Studio La Tigre, Rovatti Design, Alessio D’Ellena / Superness, Francesco Messina / Polystudio, Francesco Ceccarelli / Bunker, Camuffo Lab e Stefano Tonti.

La collaborazione tra ADI e Francesco Dondina, ideatore anche di Milano Graphic Festival, vuole consolidare un percorso condiviso in vista della prossima edizione del festival della grafica di Milano nel 2024. I progettisti selezionati per l’edizione 2023 hanno partecipato alla mostra “SIGNS Grafica Italiana Contemporanea” presentata negli spazi di BASE Milano durante la prima edizione del Festival, in un percorso dedicato agli sviluppi più recenti del graphic design italiano contemporaneo.

Programma

Giovedì 26 gennaio 2023 | Studio RovaiWeber design, Firenze

Venerdì 10 febbraio 2023 | Studio La Tigre, Milano

Giovedì 30 marzo 2023 | Rovatti Design, Milano

Giovedì 27 aprile 2023 | Alessio D’Ellena/Superness, Milano

Giovedì 25 maggio 2023 | Francesco Messina/Polystudio, Udine

Giovedì 7 settembre 2023 | Francesco Ceccarelli/Bunker, Modena

Giovedì 26 ottobre 2023 | Camuffo Lab, Venezia

Giovedì 30 novembre 2023 | Stefano Tonti, Rimini