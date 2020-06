Il design va online, con la nuova piattaforma Fuorisalone Digital

300 aziende e designer e 30 ore di live talks ma anche 200 video on demand e 25 webinar, perché, in attesa di capire se, come e quando tornare ai cari eventi di una volta, è lecito continuare ad approfondire il fantastico mondo online. Legittimo e anche interessante, oltre che comodo, si deve ammettere, visto che gli strumenti ci sono e sarebbe ora di capire in che modo utilizzarli al meglio. Soprattutto se si tratta di design, appunto. E così Studiolabo, già autore e ideatore di Fuorisalone.it, presenta la Design Week, che si terrà dal 15 al 21 giugno 2020, lanciando la nuova piattaforma online Fuorisalone Digital, che prevede l’introduzione di due nuovi strumenti, Fuorisalone Tv e Fuorisalone Meets, e la possibilità di comunicare i contenuti su due nuovi canali, Fuorisalone China e Fuorisalone Japan. Una nuova esperienza, insomma, ma senza dimenticare la magia di trovarsi a contatto con oggetti e persone reali, cioè non trasformati in pixel e codici da trasmettere a schermo.

I nuovi strumenti e canali saranno format autonomi convergenti sul portale fuorisalone.it, che rimane il punto di riferimento del nuovo progetto di comunicazione e di aggregazione di contenuti. Il Magazine Fuorisalone e i canali social saranno di supporto nella distribuzione e condivisione dei contenuti con ulteriori approfondimenti legati ai prodotti, aziende o designer. La piattaforma Fuorisalone Digital si compone di Web Portal, guida e strumento di riferimento di tutto il progetto, Magazine, contenitore di approfondimento sul mondo del design, Social Media e Newsletter, a cui si aggiungono i nuovi strumenti Fuorisalone Tv e Fuorisalone Meets e i canali dedicati a Cina – Wechat e Weibo – e Giappone, fuorisalone.jp.

I brand di Fuorisalone

Tra i brand che hanno scelto Fuorisalone Digital come palcoscenico virtuale del loro evento, da segnalare: 6×6 – Cesare Roversi arredamenti, ADD, Agape12, Arkimia, Arper, Artek, B&B Italia, Bisazza, Boito Sarno Architects, Carvico, cc-tapis, Cedit, CIMENTO, Code, Cristina Rubinetterie, D-ICON, DforDesign, Diab Group, Deutsche Telekom, DOME, Elica, Errante Design, ETRO Home, Expochain, Fenix, Florim, Fornasetti, Galleria Paola Colombari, Georges Store, Gianfranco Ferrè Home, Green Wise Italy, Home Tres Chic, inVRsion, Iris Ceramica Group, JCP, Jumbo Collection, Kasthall, Kohler, Lamborghini, Land Rover, Londonart, Masiero, Medit Italia, Memphis, Merck, Milesi, MIXCYCLING, MyMosaic, Molteni&C | Dada, Nilufar, Norwegian Presence, Novacolor, Pedrali, PUPUPULA, Reflex, Roberto Cavalli Home, Saba, SAG’80, SAIB, Salvatori, Signature Kitchen Suite, Society Limonta, Studio Italia Design, Tacchini, Tai Ping, Tecno, Tecnografica, Tecnotelai, The Placemakers, Tiburtini, Toncelli, Vescom, Visionnaire, Vitra, Wacom, WAW Collection, Woak, Wood-Skin, Zanotta.

Il meglio del design, rigorosamente online: i format di Fuorisalone Digital

Fuorisalone TV è una piattaforma streaming video creata per vivere in un nuovo modo l’esperienza del Fuorisalone e per conoscere attraverso format video tutti gli aspetti del design e della cultura del progetto. La piattaforma sarà online all’indirizzo www.fuorisalone.tv dal 15 giugno e sarà disponibile in modalità Live streaming dal 15 al 21 giugno e On demand, ad accesso libero, per i mesi successivi.

Dal 15 al 21 giugno in un flusso video in streaming con palinsesto programmato si alterneranno live talks, documentari e video aziendali con anticipazioni di nuovi prodotti, da Rethink! Service Design Stories, a cura di POLI.design – Politecnico di Milano, il primo festival sul design dei servizi in Italia, a Regenerate, format di WORTH Partnership Project che tratterà di economia circolare, produzione digitale, materiali ad alte prestazioni, innovazione sociale e artigianalità 4.0.

Al neologismo che ha fatto impazzire l’internet negli ultimi mesi è dedicato Fuorisalone Meets, piattaforma webinar aperta alla partecipazione del pubblico, che permette alle aziende di organizzare seminari e presentazioni online.

All’universo di Fuorisalone.it si aggiungono due media grazie ai nuovi account Wechat e Weibo, i due canali di comunicazione online più diffusi nel Regno di Mezzo, che verranno gestiti in collaborazione con Digital to Asia. «La percentuale di visitatori cinesi al Fuorisalone è in costante crescita e lo è anche il comparto dell’arredamento in Cina; le potenzialità di sviluppo del design italiano in Cina sono evidentemente molto alte. La partnership con Fuorisalone.it ci permette di far conoscere e comunicare al meglio alla clientela cinese il design e la creatività italiana. Per farlo abbiamo scelto il canale Wechat e Weibo: Wechat, con i suoi 1,1 miliardi di active users al mese, è il canale social più usato dal pubblico cinese. Weibo, con i suoi circa 500 mil di active users mensili, è un social media focalizzato sul microblogging, sugli short video e sul livestreaming, utile per comunicare con foto e short video i vari eventi che comporranno il Fuorisalone», ha spiegato la fondatrice di Digital to Asia, Giuliana Zagarella.