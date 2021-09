Dal 5 al 10 settembre, la Milano Design Week torna in presenza, per animare la città con i suoi appuntamenti dedicati alla creatività in tutte le sue molteplici forme e, quest’anno, abbraccia la sostenibilità. Ecco due interessanti progetti dedicati al tema.

Arte, design e sostenibilità: un’installazione per scoprire il mondo delle colture fuori suolo

BP+P Boffa Petrone & Partners, studio di progettazione del Gruppo Building, e Daniele Fiori – DFA Partners, studio di architettura specializzato in progetti di riqualificazione e soluzioni sostenibili, presentano l’installazione site specific HANG. Seeding the future, dedicata al mondo delle colture fuori suolo come risposta al consumo eccessivo delle risorse. A partire dalla terra stessa e dall’acqua, considerando che a oggi l’80% dei terreni destinabili all’agricoltura sono già coltivati, per un utilizzo del 70% di tutta l’acqua dolce.

In via Tortona 21, presso la sede milanese del Gruppo Building, specializzato in real estate di pregio e riqualificazione di edifici storici, è possibile scoprire il mondo delle colture fuori suolo, grazie a un allestimento esperienziale in cui riscoprire l’affascinante mondo delle piante e, in particolar modo, le loro radici. Nello spazio, un piano attico che ricorda una grande serra, è possibile osservare da vicino un laboratorio di coltivazione aeroponico e conoscere più dettagliatamente i vantaggi che tali pratiche possono offrire, tra cui un basso consumo di energia, di territorio e d’acqua oltre a un alto livello igienico-sanitario e una grande compatibilità con il tessuto abitativo.

In calendario, anche una serie di talk di approfondimento: martedì 7, alle 18, con Oscar Farinetti, mercoledì 8, con Leonardo Caffo e giovedì 9, con Eugenio Cesaro.

Ceramica per un futuro sostenibile: i progetti dell’ISIA Faenza alla Milano Design Week

“TERRA al cubo – abitare il futuro” è la mostra presentata da ISIA Faenza in occasione della Milano Design Week, dal 5 al 10 settembre 2021. Negli spazi dei Chiostri dell’Umanitaria saranno esposte tre esperienze incentrate sulla progettazione sostenibile che, a partire dal concetto di mappa, presenteranno i progetti degli studenti del Biennio Specialistico in Design del Prodotto e Progettazione con Materiali Ceramici e Innovativi e del Biennio Specialistico in Design della Comunicazione dell’istituto faentino.

Attrezzi per la coltivazione in ceramica potenziata con nano-materiali e impasti sperimentali, micro-unità abitative nomadi realizzate con materiali di recupero, polimeri, tessuti intelligenti e biomateriali, depuratori d’aria con filtri ceramici potenziati da nanomateriali, la cultura del design, immaginata e realizzata dai giovani studenti, si mette al servizio dei nuovi stili di vita, per un futuro quotidiano sostenibile.