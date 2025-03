Milano, il Superdesign Show celebra 25 anni di innovazione e felicità

A un quarto di secolo dalla sua nascita, il Superdesign Show di Superstudio Più continua a rappresentare un punto di riferimento della Milano Design Week, raccontando le trasformazioni del design e della sua fruizione. Da evento dedicato agli addetti ai lavori, la manifestazione si è evoluta in una celebrazione globale dell’innovazione, della progettualità e della contaminazione tra discipline, attirando un pubblico sempre più eterogeneo. HAPPINESS è il filo conduttore della ormai imminente prossima edizione, dal 7 al 12 aprile 2025, con preview il 6 aprile.

Felicità, dunque, come manifesto visivo e concettuale nella linea grafica di Daniele Cima, a riflettere un desiderio di bellezza, benessere e speranza in tempi incerti. E dunque, non poteva che essere il giallo – ma un giallo luminoso – il colore caratterizzante del percorso espositivo, scelto dall’art director Giulio Cappellini per evidenziare il passaggio di emozioni tra installazioni, oggetti iconici e progetti che esplorano il rapporto tra tecnologia e natura, con la partecipazione di oltre 70 designer provenienti da dieci nazioni.

Storia e innovazione al Superdesign Show 2025

Per celebrare i 25 anni di Superstudio Più, la mostra Unforgettable – 25 years of design at Superstudio riporta in scena i grandi protagonisti del Made in Italy e del design internazionale, come Acerbis, Alcantara, Alessi, Boffi, Cappellini, Cassina, Ceramica Flaminia, De Padova, Kartell, HENRYTIMI, Icone Luce, MDF Italia, Moroso, Poliform, Poltrona Frau, Zanotta. Un viaggio nella memoria e un riconoscimento della capacità del design di anticipare e plasmare il futuro.

Tra le proposte più innovative, i padiglioni indipendenti di Lexus e Geberit. Il brand giapponese presenta A-Un e Discover Together, esperienze immersive che ridefiniscono il rapporto uomo-macchina, mentre Geberit trasforma l’acqua in un elemento di benessere con la mostra WHERE WATER MEETS DESIGN.

Le collettive: un mosaico di visioni globali

Superstudio Più ospiterà anche una serie di esposizioni collettive che mettono in dialogo culture e tradizioni diverse. Urban Reflection della Hong Kong Interior Design Association esplora il connubio tra artigianato e design contemporaneo, mentre Slow Hand Design Thailand 2025 racconta l’identità tailandese attraverso oggetti e arredi che trasmettono un senso di calore e leggerezza.

Il concetto di felicità si declina anche attraverso progetti sperimentali come Happy Objects, una selezione di prodotti che uniscono estetica e sostenibilità: dalla panchina in plastica oceanica riciclata Amore Ocean di SLIDE alle lampade di Michele Pompilio, che creano suggestivi giochi di luce.

Talk e presentazioni

Al centro del percorso espositivo di Superdesign Show 2025 una sala per talk e incontri. Tra gli appuntamenti, il talk Good Design and Architecture Create Happiness, realizzato con ICFF – International Contemporary Furniture Fair, esplora il legame tra design, architettura e benessere. Matrix4Design propone un confronto sulla felicità con quattro autrici di bestseller, tra cui Gisella Borioli. Il programma Meet the Artist ospita Daniele Cima sul rapporto tra arte e grafica, Mao Sagao su arte e architettura, Carla Tolomeo sull’arte tessile, Davide Dall’Osso sul riciclo plastico e Mattia Biagi sulla scultura come metamorfosi.